Elomi : la lingerie grande taille mode et confortable du bonnet E à O

La lingerie grande taille devrait toujours allier confort, élégance et séduction … quand j’ouvre mon tiroir, c’est ce que j’aimerais trouver !

Mes copines, qui comme nombreuses d’entre vous, ont une poitrine plus forte que la mienne se plaignent de douleurs. Une forte poitrine c’est souvent inconfort et manque de soutien … alors si je vous dis qu’il existe une marque qui va tout changer. Une marque qui pensent à vous créer de la lingerie confortable, presque de l’architecture sur vos courbes pour vous apporter un excellent maintien, du bonnet E au bonnet O !

Cette marque qui travaille avec des spécialistes de la corseterie, c’est Elomi.

La collection Elomi Lingerie, ce sont des couleurs intenses, des jolis imprimés, de la dentelle… Il y a même un bralette pour celles qui aiment vivre sans armature. C’est une collection de lingerie pour les femmes libres, modernes qui veulent être bien dans leurs corps.

Enfin, une ligne de lingerie ultra technique, qui structure nos formes harmonieusement, moderne dans son design, allant parfois jusqu’à crée de la lingerie comme un bijou, un écrin sur notre peau.

Parce que les voluptueuses ont aussi besoin de culottes, de strings … les bas Elomi vont du M au 4XL

Le modèle ci-dessus, c’est Charley

Un tissu léger en maille diamant, dentelle noire et broderie pour la petite touche de couleur.

Le soutien-gorge plongeant avec armatures existe dans de nombreuses tailles : 95-120E, 95-115F/H, 90-115I, 85-110J/L, ,85-105M/N. La culotte haute va jusqu’au 4XL.

Pour le modèle forme bralette, aussi glamour sans les armatures, les tailles vont du 95-120F/H, 90-105I au 90-100L.

Le slip brésilien (photo ci-dessous) va jusqu’au 3XL.

Charley existe aussi en rose poudré et en rouge.

Sachi le soutien-gorge star

Le modèle de soutien-gorge ci-dessous, vous le connaissez sûrement, les blogueuses, les instagrameuses, toutes les influenceuses se l’arrachent et pour cause il est superbe, et ce système de laçage qui fait penser à un papillon est juste à tomber.

Sachi, c’est le genre de soutien-gorge avec lequel on peut jouer en le laissant dépasser légèrement comme des ailes qui vont envoûter et hypnotiser. Je suis une grande fan de ce modèle pour son look sexy et classe, ravie de le voir évoluer dans plus de coloris.

Ah oui, non seulement ce modèle est opaque, mais en plus il y a un renfort sur les côtés pour plus de maintien et un joli décolleté.

Le soutien-gorge Sachi existe en noir, en imprimé fond noir et rose sous le nom de Soraya.

Il existe même en imprimé léopard maintenant pour les plus félines !

Pour les tailles cela va du 95-120E, 95/115F/H, 90-115I, au 85-105 M/N.

La lingerie à fleur de peau avec Tori

Attention, attention, le modèle qui suit est mon favori. Tori est le nouveau petit bijou de la collection Elomi, sa couleur légèrement caramel donne la sensation qu’une dentelle de roses c’est posé sur la peau, presque comme un tatouage. Une ligne très romantique qui joue avec les codes du “straping” avec des “chaînes” brodées en guipure ajustable, pour que chacune l’adapte à sa morphologie.

Pour les tailles cela va du 95-120E, 95/115F/H, 90-115I, au 85-105 M/N, le slip lui va jusqu’au 4XL.

Matilda c’est le maintien maximum

J’ai lu des commentaires de femmes qui n’aiment pas le côté chaîne, pour vous il y a Matilda.

C’est le best-seller est c’est aussi le soutien-gorge qui offre le plus de confort et de maintien. Ici pas d’effet push-up, car c’est un modèle enveloppant, il y a un crochet en J dans le dos pour le transformer en dos nageur et soulager la pression du poids de vos épaules.

Pour les tailles cela va du 95-120E, 95/115F/H, 90-115I, au 85-105 M/N, le slip va jusqu’au $XL et le string jusqu’au 3XL.

Les prix vont en général de 75€ pour la nuisette babydoll Sachi à 116€ pour l’un des ensembles Charley.

Oui, c’est un investissement, dans de la lingerie qui se fait oublier pour son confort et remarquer pour son style. Une bonne idée de cadeau pour les fêtes ;)

Pour en savoir plus sur la marque : Elomi Lingerie

Pssst vous pouvez trouver où les modèles qui vous plaisent sont en vente sur le site d’Elomi

Faites-vous déjà parti de celles qui portent la lingerie Elomi ?