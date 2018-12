Looks de fêtes grande taille : 10 photos de rondes couvertes d’or et de paillettes

Ressembler à une boule à facette ou un sapin de Noël, ce n’est pas pour vous !

Avec les vêtements de fêtes grande taille, on pourrait croire que le fashion faux pas façon guirlande de Noël est vite arrivé.

Les paillettes et looks de fêtes tendance métalliques vous font peut-être peur et c’est normal.

À force d’entendre des gourous de la mode dire tout et n’importe quoi sur ce que les rondes peuvent porter, on peut finir par y croire et se dire que cela ne fera que mettre en valeur nos défauts ou nous rendre ridicules.

Oui, mais voilà, c’est l’hiver, il fait froid et pour la grande majorité les occasions de porter des tenues aussi lumineuses ne sont pas courantes.

Alors on peut aussi décider, comme les 10 pétillantes femmes en photo ici, que :

– La mode est faite pour s’amuser

– Les critiques et regards des autres n’ont aucun pouvoir sur vous.

– la vie est trop courte pour ne porter que du noir et des couleurs sombres.

– Vous êtes une femme brillante alors autant que cela se voit dans votre tenue de êtes grande taille.

– Quand vous étiez petite, cela ne vous faisait pas peur de portes des paillettes, alors vous voulez faire plaisir à votre âme d’enfant.

– Lorsque votre famille va vous voir arriver habillez comme une star, resplendissante, cela enverra un message clair sur le fait que “vous vous en battez les c*******” s’ils aiment ou pas.

Du coup, cela ressemble à quoi une femme avec des courbes couvertes d’or, de paillettes ou de sequins ?

Voici la réponse avec 10 photos de rondes qui feraient pâlir les astres de jalousie !

Tess sait que pour son look de fêtes grande taille, tout est permis, car elle porte avant tout ce qui lui plaît à elle, et c’est cette force et cette assurance qui la rend belle.

Tess porte la robe longue en sequins rose gold à manches longues de Pretty Little Things

Danielle Brooks

Très loin de son rôle dans “orange is the new black”, Danielle joue les séductrices en robe moulante.

Danielle porte la Tasha sequin knit rank dress de Fashion to figure

Pour une fois les manches longues sont à l’honneur, ce qui est quand même pratique pour l’hiver et très élégant.

Fluvia porte une robe de Violeta by Mango

Virgine se sent comme une déesse dans sa robe métallisée, car elle a choisi un modèle qui met en valeur ses points forts et harmonise sa silhouette.

Virginie porte la robe drappée argent d’Evans

Ce qui est malin et bien avec les paillettes, c’est qu’une robe se suffit à elle même et permet de briller en restant simple sur le reste de la tenue.

Marie porte la robe courte style caraco ornée de sequins de Asos

D’un coup, la chanson “Gold finger” traverse votre esprit …

Felicity porte la robe longue dorée métallisé à col bénitier de Pretty Little Thing

Comment briller de mille feux même en plein jour !

Alysse Dalessandro porte une robe de Macy’s.

Dans un style similaire : Robe à effet métalliqe – Forever 21

Pour celles qui ont une âme de licorne, les paillettes c’est aussi possible en couleur.

Glitter porte une robe rose à paillettes, provenance inconnue

Dans un style similaire : ASOS DESIGN Curve – Robe mi-longue kimono à sequins nouée devant

Il n’y a pas que des robes, une veste à sequins, un pantalon à paillettes, ce style peut se décliner comme vous préférez tant que vous vous sentiez à l’aise dans votre tenue.

Callie c’est glissé dans le Blazer croisé noir à sequins de River Island

Les paillettes en version moderne vont enterrer les reines du disco. Fraîche, féminine et confortable, c’est le choix des femmes modernes pour des fêtes grande taille.

Alex porte un ensemble, Callie top et Callie skirt de Premme

Dans un style similaire : Top court métallique Forever 21 – Body à effet métallique de Forever 21

Maintenant que vous avez vu ces 10 exemples, allez-vous porter de l’or, de l’argent ou des paillettes pour les fêtes ?