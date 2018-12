Vivelesrondes.com est à vendre

Chers internautes et peut-être fidèles lectrices de Vivelesrondes,

Après 18 ans de service, notre petite équipe composée de David et moi avons décidé de chercher un repreneur pour Vivelesrondes, afin de partir vers de nouvelles aventures.

Évidemment, entre-temps, nous poursuivons notre travail au sein du site, comme d’habitude.

Le mag et les forums continuent comme toujours, nous sommes là !

Nous cherchons donc, si possible, une structure avec les moyens, les compétences et la vision nécessaires pour mener Vivelesrondes.com encore bien plus loin que nous l’avons fait, toujours dans son esprit original : être utile aux femmes rondes, en leur permettant de trouver les meilleurs informations et conseils sur la mode grande taille. Tout en boostant l’estime de soi, valorisant l’image des femmes de toutes tailles et des modèles qui donnent envie de se dépasser.

Il nous a semblé normal de vous en parler et de nous tourner avant tout vers vous : nos lecteurs.

Vous êtes un repreneur, faisons connaissance via contact@vivelesrondes.com.

Merci infiniment de transmettre à vos contacts susceptibles d’être intéressés…