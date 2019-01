Ronde et bien dans sa peau : Émission de radio avec Anne Stolbowsky

Vous avez aimé nos vidéos sur Instagram et vous voulez en entendre plus ?

Vivelesrondes devient international et passe à la radio, aujourd’hui à 11h, en direct sur Barcelona city FM

Attention, l’émission sera en anglais.

Je parlerais des rondes, bien dans leur peau, qui prennent soin d’elles et ont un style de vie sain.

Comment s’aimer, tout ça, tout ça … avec l’animateur Dj Bobby Bastos



Pour ceux et celles qui aiment la vidéo, on sera aussi en direct sur Facebook.Rendez-vous à 11h :D

Venez partager vos questions et commentaires ici pendant que vous écoutez l’émission !

Si on aborde des sujets dont vous voulez savoir plus, dites-le ici pour qu’on puisse préparer une vidéo, cette fois-ci sur Vivelesrondes.