Les hommes qui aiment les femmes ont plein de raisons pour aimer les femmes rondes.

Pourtant c’est toujours les mêmes discours qu’on lit partout.

Alors oui, la volupté, l’appétit, la douceur tout ça… “Plus de surface de caresse”…

Et s’il y avait bien plus de raisons pour aimer une femme ronde que la supposée capacité à faire de bons petits plats !

Alors quelles sont ces choses qui plaisent tant aux hommes et les font craquer sur nous, ces choses qui sont déjà en nous et qu’il suffit de cultiver sans trop en faire ?

Allez, je vous livre le secret de la séduction avec 20 choses qui rendent fous les hommes et font qu’ils aiment les femmes rondes.



1. Un sourire peut conquérir le monde

Le sourire est une arme incroyable, non seulement il est contagieux, mais en plus il apporte bonne humeur sans oublier qu’il illumine votre visage et vous rend encore plus belle.

2. L’écoute ouvre des portes

Certains hommes pensent que les femmes ne font que parler et sont soûlées par le “pia pia pia” de certaines. Mais heureusement toutes les femmes ne sont pas comme ça, certaines sont capables d’empathie et d’écoute. L’écoute c’est important dans toutes les relations, que ce soit en amour ou en amitié.

3. Soyez unique

Personne ne veut tomber amoureux d’une copie de starlette ou d’un mouton sans identité.

Avoir son caractère, ses propres goûts, être simplement soi avec toutes ses petites particularités qui nous rendent uniques c’est ce qui nous rend si spéciales.

Une personne qui accepte qui elle est, qui est unique, c’est toujours attirant.





4. Ce petit grain de folie

Être normal, c’est dépassé ! À moins que votre but dans la vie ne soit l’ennui profond.

On a tous besoin de ce petit grain de folie qui rend la vie plus drôle, surprenante et un peu plus originale.

5. Une bonne répartie

Pas besoin d’être parfaite, mais un bon mot de temps à autre, une réponse qui les clous, ils aiment ça aussi.

Eh oui, une femme qui a de l’esprit c’est important.

6. Notre sens de l’humour

Savoir ne pas prendre les choses au sérieux, rire de tout ou presque, cela renforce les liens, la complicité et c’est tellement plus agréable de rire dans ce monde de brut.

7. Un peu de désinvolture

Ce qu’un homme ne veut pas, c’est vivre dans une maison avec 36 coussins sur le lit, est-ce si grave si tout n’est pas parfait tout le temps ? Les hommes aiment que l’on ait un petit côté naturel, presque sauvage et surtout pas rigide et castratrice.

Soyons-nous même avant tout, et si cette petite mèche rebelle les rend fous, si un peu de légèreté les fais craquer alors autant en profiter.

8. Authentique et tellement réelle

Dans un monde plastique où tout le monde veut soit être le plus normal possible, soit être à la pointe de la tendance, être soi, respecter ses propres valeurs sans essayer de ne ressembler à personne, c’est tellement rafraîchissant. Cela fait du bien une femme qui n’a pas d’agenda.

9. Soyez indépendante

Une femme capable de se prendre en main, qui n’attend pas qu’un homme soit là pour faire tout pour elle, qui peut changer une ampoule toute seule et tellement plus, parce qu’une femme indépendante c’est une femme qui pourra être une vraie partenaire.

10. N’ayez pas peur de ne plus passer pour une blonde

L’intelligence d’une femme ne fait peur qu’aux abrutis. Une bonne conversation, une femme qui les rends fières, c’est l’apanage des hommes de caractère bien dans leurs peaux d’hommes.

11. Soyez positive

Pas besoin de voir tout en rose, pour être positive, juste un peu d’optimisme dans le cocktail du quotidien, c’est tellement séduisant une femme qui apporte un peu de chaleur avec un regard assuré sur le futur.

12. Acceptez-les comme ils sont

Si vous voulez changer votre homme, c’est peut-être que vous n’êtes pas avec la bonne personne ?

Il n’existe pas d’homme parfait, aimer c’est aussi accepter l’autre avec ses qualités et ses défauts, une femme qui a compris cela et ne cherche pas à modeler son compagnon et à le transformer, c’est vraiment une qualité qu’un homme va reconnaître et estimer.

13. La résilience

Nous sommes résistantes, capables d’endurer parfois beaucoup plus que certains hommes (je ne parle pas que de la douleur de l’accouchement), notre endurance et notre capacité à nous relever plus fortes que jamais, c’est une chose qui force l’admiration.

14. Cultivez-vous

Eh oui, mesdames, la culture et l’ouverture d’esprit, cela fait aussi chavirer les coeurs.

15. Ayez du style

Un peu de style, de féminité, cela montre que vous êtes bien dans votre peau, et il n’y a rien de plus beau et agréable que de voir une femme affirmée.

16. Sentez-vous bien dans votre peau et votre lit

Une femme qui se sent libre ose vivre son plaisir sans tabou, mets ses complexes au placard il n’y a rien de plus attirant qu’une femme épanouie.

17. Soyez audacieuse

Même s’ils ne l’avoueront pas, nombreux sont ceux qui aiment qu’une femme prenne les devants, osent les surprendre et affirmer ses envies.

18. Un peu de féminité

Une paire de talons hauts, un joli décolleté, une démarche chaloupée, des cheveux longs … ce n’est pas un secret, depuis la nuit des temps les hommes ont toujours été sensibles à ses petits riens qui leur échappent

19. Oser les matières

L’homme est un animal tactile, certaines matières et couleurs réveillent instinctivement en lui l’envie de toucher, de s’approcher. Les couleurs comme le rose, le rouge, le bordeaux, les matières comme le velours, la soie … ce sont aussi des armes de séduction.

20. Soyez aimante

Une femme qui sait être douce, prendre du temps pour celui qu’elle aime et lui montrer de l’affection, sans en faire trop, une femme qui a un coeur c’est toujours touchant.

Vous savez quoi, toutes ces choses n’ont rien à voir avec le tour de taille !

Oui, toutes ces choses plaisent aux hommes, que l’on soit une femme ronde ou pas.

Bien sûr, on peut avoir des préférences physiques, dues à notre histoire et nos expériences… mais dans une relation, que l’on parle d’ami, de “sexe-friend” ou de petit-ami, la première chose qui compte est de construire une amitié.

La personnalité, l’attitude ce sont les clés du succès en amour et dans plein d’autres domaines.