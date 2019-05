Vivelesrondes entame une nouvelle aventure !

Cher lectrice, vous le saviez sans doute si vous venez ici de temps en temps : après 18 ans de fiers et loyaux services, David et moi avions décidé de chercher un repreneur pour Vivelesrondes.com.

Alors nous nous y sommes attelés…. Et je vous avoue que ce ne fût pas chose facile.

Qui allait comprendre notre espace, son esprit d’entraide, de positivisme et d’acceptation bien à lui ?

Qui serait capable de percevoir le sujet “tabou” rondeurs sous un autre angle que régime/perte de poids ?

Qui allait avoir la sensibilité, l’envie et aussi les moyens de conserver et développer ce qui fait tout le charme et l’utilité de cet endroit ?

Et oui en fait, notre site se heurte aux même problèmes, même malentendus et incompréhensions que nous toutes. Ce fût donc un peu laborieux…

Mais ça y est, nous avons trouvé !

Je suis fière de vous présenter Aurélien et Nicolas, les 2 nouveaux gérants de VLR.

Comme vous le découvrirez, ils ont bien compris Vive les rondes, sont ouverts, frais, sympathiques et pleins d’énergie, avec une belle envie de faire perdurer notre aventure.

Pour ma part, je reste sur VLR avec vous, et aussi pour les y accompagner. ( Vous ne pensiez tout de même pas vous débarrasser de moi si facilement ?! ????)

Il va falloir un peu de temps pour que tout se mette en place, je leur fais confiance et vous savez que je suis là.

David lui part pour de nouvelles aventures dans le monde d’internet, à créer des sites, et jouer avec du code.

Bienvenue donc à Aurélien et Nicolas !

Ravie de voir cette énergie nouvelle arriver sur le site et un bel avenir pour Vivelesrondes avec vous tous.