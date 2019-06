T-shirts grande taille à message ou comment faire passer le mot avec style !

En ce moment, les vêtements qui me font sourire ce sont les t-shirts à message.

Drôle, positif, motivant, inspirant, boostant … le choix des messages est de plus en plus vastes, même s’il faut souvent passer outre Atlantique pour trouver les meilleurs slogans.

Un des t-shirts de cette sélection est dans mon panier actuellement, 3 sont dans mon dressing, et vous pouvez les voir portés ici et là.

Quel message avez-vous envie de partager avec le monde ?