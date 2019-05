Maillots de bain grande taille 1 pièce pour l’été 2019

« Je mettrais un bikini vu qu’on ne trouve plus que cela même en grande taille » peut-on lire dans les commentaires de la fan page.

Il est vrai que le bikini est de plus en plus présent dans les rayons grande taille, et tant mieux, mais on trouve encore une très grande variété de 1 pièce dans les maillots de bain de grande taille.

Voici 10 options, avec des coupes et styles différents de ce que l’on peut trouver en ce moment !