Chubby Sexy par Robbie Tripp : Êtes-vous prête pour le tube de l’été ? [Vidéo]

Aimer les rondes, on le sait cela existe.

Mais quand on est marié avec une pulpeuse, qu’on est visible dans les réseaux sociaux et qu’on voit toutes les réactions de haînes et la violence de certains commentaires, l’envie de taper un grand coup sur la table peut se comprendre.

Il y a plein de façons de faire passer un message, Robbie Tripp a décidé de se faire entendre un peu plus fort avec une chanson, un hymne aux rondes, un tube de l’été ?

À vous de juger !

Robbie Tripp est une star d’instagram, oui un influenceur qui a 125K abonnés.

Lui et sa femme, une charmante ronde du nom de Sarah qui elle a 471K abonnés et un blog body positive du nom de Sassy red lipstick on su se faire une jolie carrière dans les médias sociaux, ils ont même été cité en exemple dans le magazine Forbes, ce qui est une sacrée référence.

Pour info, c’est bien le corps de sa femme que Robbie touche durant tout le clip

Si vous voulez suivre les autres jolies pulpeuses du clip, il s’agit de Alexandria Bowie, Demita Nyx et Taylor Peer

Alors cette chanson, vous aimez ?