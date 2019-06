5 astuces pour survivre à la canicule

L’été commence fort avec une canicule, mais on ne va pas se laisser faire, il existe plein de choses pour se protéger même quand on pas la clim, il suffit juste de le savoir et de les mettre en place.

Vivant dans un pays chaud depuis de nombreuses années, j’ai eu l’occasion de tester toutes ses astuces, cela fonctionne.

Voici donc 5 grandes astuces pour survivre à la canicule :

1 . Rester à l’ombre autant que possible.

Oui cela peut sembler essentiel, pourtant tout le monde n’y pense pas, alors on sort tôt le matin pour le sport et aller faire les courses, on ferme les volets et les rideaux toute la journée et on ouvre toute la nuit.

2 . S’hydrater

Encore un basique, toutefois beaucoup de gens pensent que le mieux c’est de boire beaucoup d’eau et de prendre des douches froides.

S’il faut boire au moins 2 litres d’eau par jour, les douches-elles sont bonnes tièdes et pas froides, et pour compenser dans la journée un petit vaporisateur d’eau à température ambiante fera une vraie différence.

3 . Porte des matières respirantes et naturelles

On le dira jamais assez, la peau à besoin de respirer et la transpiration de s’évacuer, alors on adopte le coton, le lin … et surtout rien de synthétique.

Robe rayée fines bretelles, évasée, mi-longue–Robe babydoll courte réversible en coton flammé











4 . Cuisiner crue et frais

Pas la peine de rajouter de la chaleur avec un four ou une plaque qui chauffent.

C’est le moment de devenir une experte en salade et soupe froide.

Les fruits, les légumes, les noix sont d’excellents choix, vous pouvez même ajouter des boissons sportives qui contiennent des électrolytes.

Les mojitos sont aussi grandement bienvenus, aucune action bénéfique sur la santé ne connut, même si il est vrai que la menthe rafraîchit, c’est juste pour le moral ;)

5 . Utiliser toutes les astuces possibles

Mettre des plantes bien arrosées sur votre balcons ou fenêtre peut aider à créer un rideau végétal qui baissera un peu la température.

Les pieds dans une bassine d’eau fraîche, cela peut vraiment aider à faire descendre la température, mais ce n’est pas tout.

Chaque année, quand viennent les plus grosses journées de chaleur, je mouille mes rideaux, l’évaporation de l’eau fait automatiquement baisser la température.

Les éventails sont une véritable aide, en plus vous pouvez jouer à envoyer des messages avec.

Un petit ventilateur c’est toujours mieux que rien.

Enfin, je coupe le chauffe-eau dans la journée et toute source inutile de chaleur, comme la télé ou les ordinateurs si je ne m’en sers pas.

Surtout, pensez à prendre des nouvelles de vos proches et à vous protéger.

Si vous avez des maux de têtes, nausées, vomissements, transpirations intenses, contacter votre médecin.

Quelles sont vos astuces pour survivre à la canicule ?