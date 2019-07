Mode grande taille Automne 2019 chez La Redoute

Ok, on est en pleine canicule, mais les premières collections pour l’automne 2019 arrive et c’est le cas chez La Redoute.

Pour l’instant ce sont plutôt des pièces classiques, qui pourront nous suivre du matin au soir, du bureau au restaurant, une collection parfaite aussi bien pour les minimalistes que celles qui aiment s’amuser en apportant de la fantaisie avec des accessoires.

Voici un coup d’oeil sur la nouvelle collection automne 2019 :