Bottes mollets larges pour la rentrée 2019 c’est parti !

L’une des choses les plus compliquées à trouver ce sont sans doute des bottes dans lesquels nos mollets se sentent à l’aise.

Chaque année c’est un peu la recherche du trésor de pirates dont d’autres ont entendu parler, mais pour lequel on arrive parfois trop tard.

Eurêka, il y a quelques paires de bottes mollets larges en rayon en ce moment, nouvelles collections et aussi promo sur fin de collection.

C’est un bon moment pour se préparer pour l’automne ;)