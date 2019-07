Asos lance une catégorie Vêtements Responsable

Cela fait longtemps de l’on parle de mode éco responsable, mais quand il s’agissait de grande taille, l’offre était relativement faible voir inexistante.

Et bien Asos (encore une fois) change la donne et lance une catégorie « Responsable » qui contient aussi des grandes tailles

Attention, pas juste 10 vêtements perdus au fond du rayon, mais déjà plus de 380 vêtements pour les grandes tailles en rayons.

Matériaux durables, recyclés : coton 100% bio, coton bio et recyclé, jean recyclé …

Better Coton, Lenzing™ EcoVero™ … en gros ce sont des économies d’eau et d’énergie, des réductions de pétrole brut, de produits chimiques et d’émission de gaz à effet de serre … et tout á pour une mode tendance jusqu’au 58