Jill Kortleve : Une mannequin ( ronde?) taille 40-42 chez Zara

Zara c’est bien connu, ce n’est pas une boutique pour les rondes, souvenez-vous de la polémique sur leur utilisation du mot « curves » !

Pourtant je vais y acheter des accessoires, il y a même certains vêtements de la collection qui vont jusqu’au XL (enfin il faut bien les chercher pour mettre la main dessus – Au fait où est donc passé le XXL ajouté en 2016 ? ), mais avec un 44-46 comme taille maximum, on ne peut pas dire que Zara soit amical envers les rondes !

Alors, pourquoi parler de Zara sur Vivelesrondes ?

Et bien parce que la marque a décidé de faire un tout petit mini tiny pas pour un chouille plus de « diversité ». Oui oui, c’est dans la presse, joli titre utilisant la mouvance body positive : « Pour la première fois, Zara fait appel à un mannequin rond » (( Source ))



Oui pour la première fois la marque a décidé de travailler avec une mannequin plus proche de ses clientesAlors mannequin ronde, non !Mannequin dans la catégorie Plus, oui, même si sincèrement cela n’a pas de sens de dire qu’une femme taille 40/42 et une taille Plus.

Jill Kortleve a 25 ans, après avoir travaillé pour une campagne de Rihanna’s Fenty Beauty ainsi que pour Alexander McQueen devient donc la première mannequin pas taille 34 à représenter Zara.

À noter donc que Jill, aussi jolie soit-elle, malgré l’utilisation de l’adjectif « curve » est plus mince que la moyenne des femmes qui fait un 42/44.

Alors youpi pour avoir enfin une mannequin qui se rapproche de la taille moyenne pour la grande enseigne et bravo pour Jill qui permet de sortir du carcan des mannequins ultra mince.

Carton rouge pour l’utilisation du mot ronde ou curve pour la jolie Jill.

Aimeriez-vous voir plus de femmes comme Jill dans les campagnes et sites de mode ?