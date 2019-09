Les nouveaux super modèles arrivent et elles sont pulpeuses ! Glamour US #TheNewSupers

C’est la publication qui fait trembler le monde de la mode pour cette rentrée.

Seynabou Cissé, Iskra Lawrence, Alessandra Garcia Lorido, Yvonne Simone et Solange van Doorn, toutes ces mannequins Plus sont en couverture de Glamour US et sont annoncées comme les nouveaux super modèles !



Elles sont belles, talentueuses, activites, body positive …

On les a vu chez Gap, Fenty, Sephora et Aerie.

Elles représentent divers pays comme le Senegal, l’Anglettere ou encore Oneida Nation (une tribu amérindienne).

Avec ces 5 femmes on entre en plein dans ce que la diversité peut offrir quand c’est fait avec goût et une vrai ouverture.

Petit à petit au cours des dernières années, elles se sont imposées comme une évidence, on risque de les voir souvent durant la Fashion Week qui vient de démarrer à New York



Avez-vous déjà vu ces femmes ?

Aimeriez-vous les voir plus ?