Lizzo vient de créer un moment historique : Un tournant important pour toutes les rondes !

D’un coup, les larmes de joies me montent aux yeux, mon coeur est submergé et juste là sur l’écran le miracle d’un monde qui change et d’une révolution qui commence à enfin porter ses fruits se produit.

Lundi soir, lors des MTV music awards, Lizzo (oui encore Lizzo) a retourné la salle entière avec son énergie, son style, sa voix, sa musique, ses courbes et celles de toutes les femmes rondes ou pas qui étaient avec elle sous les spotlights.

Une incroyable leçon d’estime de soi, un discours sur la confiance en soi qui a été entendue dans ce moment magique sur cette scène sur laquelle Lizzo elle-même pensait qu’elle n’aurait jamais sa place.

Des décennies qu’on nous dit de nous cacher, que nous ne sommes pas assez belles, pas capables de danser, pas assez ceci ou cela …

Regardez bien, car c’est un moment historique, chacune des talentueuses femmes (chanteuses et danseuses qui étaient sur scène pour créer ce moment) pourraient donner mille raisons pour lesquels elles n’auraient jamais cru cela possible et pourtant elles ont cloués les spectateurs.



Avez-vous vu comment Queen Latifah et tous les spectateurs dansent comme des fous et répondent à Lizzo.

Avez-vous senti cette énergie ? Tout la salle qui reprend les paroles de la star de la chanson, l’avez-vous entendue ?

Avez vu toutes ses danseuses ? Pas une, deux ou trois rondes ici, non une myriade de pulpeuses aussi capables que les danseuses qu’on voit d’habitude, mais avec en plus la rage, l’énergie et la joie de pouvoir enfin montrer ce qu’elles valent !

« J’en ai assez de ces conner*es et je n’ai pas besoin de connaître votre histoire pour savoir que vous aussi vous en avez aussi assez de ces conner*es. C’est tellement difficile d’essayer de s’aimer soi-même dans un monde qui ne t’aime pas en retour.

Donc je veux profiter de cette opportunité pour me sentir superbement bien parce que vous méritez de vous sentir superbement bien ! » A-t-elle déclaré au milieu de sa performance.

« I’m tired of the bullsh*t and I don’t have to know your story to know that you are tired of the bullsh*t too. It’s so hard trying to love yourself in a world that doesn’t love you back.

So I want to take this opportunity to just feel good as hell because you deserve to feel good as hell!«

Une véritable ode au bonheur d’être soi, authentique, sans faux semblant, sans compromis, sans filtres…. aaaah que c’est chouette de voir ça !

Qu’on se le dise, ce qu’a fait Lizzo ce 26 août 2019 est épique, personne avant n’avait réussi à le faire avec cette ampleur, personne n’avait autant mis en avant son bonheur d’être soi en tant que rondes et reçu autant d’amour et un retour si favorable du public.

Cette performance restera dans le monde de la size acceptance et du body positivisme comme un moment fort de la libération au droit d’être nous aussi dans la lumière !