The all sizes catwalk Paris bouleverse les stéréotipes

C’était dimanche dernier, au coeur de Paris, Place Igor Stravinsky que l’évènement a eu lieu

Une centaine de femmes et d’hommes de toutes les tailles ont défilé en lingerie lors du All size catwalk pour délivrer un message.

Body positivité et diversité à fond avec des humains, oui des humains de tous âges, morphologies et origines qui en ont marre qu’on leur dise à quoi ils doivent ressembler et veulent partager leurs bonheurs d’être eux, simplement, bien dans leur corps sans pour autant correspondre aux critères de beautés en vogue.

Le message ici : Il faut aimer son corps et s’accepter

En fait les participantes avaient des panneaux avec des messages en anglais (on est international ou on ne l’est pas) comme :

Sexy at any size (Sexy à toutes les tailles)

Excuse me I am fabulous (Désolée je suis fabuleuse)

Diversity is powerful (La diversité est puissante)

All body shapes should be celebrate (Tous les corps devraient être célébrés)

My body my rules (Mon corps mes règles)

Absolutely fabulous (Absolument fabuleuse)

My body is flawless (Mon corps est sans défaut)

Self love (Amour de soi)

Proud of myself (fière de moi)

Really thankfull to be me (Vraiment reconnaissante d’être moi)

Etc

Des centaines de personnes sont venues voir le défilé qui a eu lieu en pleine saison des fashion week

Le plus surprenant pour les personnes présentes a été quand des hommes présents dans la foule ont rejoint les modèles pour défiler eux aussi en sous-vêtements.

Un défi pour certaines, un appel à oublier les stéréotypes, un véritable message d’amour pour tous.

Les mannequins du collectif « All Sizes Catwalk » n’ont pas fini de faire parler d’eux.

La lingerie viens de Diva’s Boudoir, les robes noires de 46 et plus (Edmond Boulbil) et rien n’aurais été possible sans le soutien de The Body Shop

Pour en savoir plus : The all sizes catwalk