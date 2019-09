Une ronde dans le monde de la beauté : Lizzo égérie pour Urban Decay

Rare sont les femmes avec des courbes qui se retrouvent égérie d’une marque de cosmétique.

Queen Latifah l’a été pour Covergirl, Ashley Graham pour Revlon, Beth Ditto pour Mac… cela ne va pas bien plus loin.

Pourtant les rondes sont aussi clientes, elles sont aussi de « beaux visages » (NDLR) et sont tout aussi capables de donner envie.

Pour l’instant le monde de la beauté a encore beaucoup de mal avec la diversité et n’ose y mettre que la pointe du pied qu’en travaillant avec des personnalités connues, souvent chanteuse.

Ici c’est Lizzo qui décidément est partout qui devient une égérie de Urban Decay

Lizzo, recouverte de miel, est aux côtés de l’actrice Joey King.

Quand on fait une campagne qui se la joue #prettydifferent , il faut avoir les c******* de choisir des personnalités fortes et marquantes.

Et puis, qui mieux que Lizzo pour incarner une femme en or, belle, espiègle, chaleureuse, brillante, sensible, audacieuse, unique …

Lorsqu’on demande à Lizzo ce qui la rend différente elle répond : « Je pense que ce qui me rend différente, c’est mon magnifique double menton«

Elle ne manque pas d’humour :)

On aimerait vraiment voir plus de diversité dans le monde de la beauté, en attendant un pas dans le bon sens c’est toujours bon.

Aimeriez-vous voir des mannequins Plus dans les campagnes de cosmétiques ?