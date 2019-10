Renault Twingo se la joue mode et diversité avec sa campagne #nevertoomuch

Je sais que la campagne #NeverTooMuch et #audacieuse est sortie en mai, mais franchement elle mérite d’être citée.

Pourquoi ? Parce que c’est une campagne qui joue dans la cours de la diversité, mais pas juste cela.

Ici Renault s’adresse aux femmes d’actions, celles qui créent, osent être elle même, n’ont pas peur de se faire remarquer, bref des « bad ass » modernes.

La présence de la jolie blonde Alex Michael May est un régal, non seulement une femme ronde dans une campagne qui n’a rien à voir avec la mode grande taille, en plus montrée comme une femme brillante qui provoque l’admiration par son agilité. Un petit, tout petit, mais quand même un petit coup dans les clichés.

Voici le clip si vous voulez le revoir ou de découvrir :



Cette campagne colorée a été réalisée par Angela Kohler.

Pour la musique, c’est le titre “Grrrl Like” de la chanteuse de hip-hop sud-africaine Dope Saint Jude.

Avez-vous vu cette campagne ces derniers mois ?

Vous aimez ?