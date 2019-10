Collants grande taille fantaisie : La sélection d’octobre

C’est si difficile de trouver des collants, pourtant hier j’ai fait un tour en boutique physique et online et presque tout le monde semble avoir fait le plein.

Collants basiques et fantaisie, c’est le moment de faire nos réserves pour l’hiver.

Je ferais aussi un point sur mes trouvailles dans la story de Vivelesrondes sur Instagram.

En attendant, voici déjà la sélection d’octobre avec des collants grandes tailles colorés ou avec motifs, pour nous faire de jolies jambes ;)