6 photos de rondes en combinaisons

La combinaison a pris sa place dans le monde de la mode depuis quelques années, et comme toujours, les rondes ont trouvé une façon de s’approprier un vêtement qui a l’origine n’était pas du tout pensé pour nos courbes.

Voici 5 exemples de femmes avec des courbes qui ont osé la combinaison avec succès.

Mangu est une fan de shopping, une aventurière de la mode, une curvy au style personnel et affirmé et la combinaison lui va à ravir.

Pièce similaire : Combi effet denim – Ulla Popken – Combinaison pantalon – Castaluna – Combi-pantalon denim Violeta by Mango

Leah est actrice, mannequin et une femme qui n’a pas froid aux yeux quand il s’agit de style.

Sa combinaison vient de PrettyLittleThing Plus

Pièce similaire : Right On Track Nylon Jumpsuit – Rust – Fashion Nova

Fadelahaaa c’est la modeuse ronde qui a le sens de la mode et des accessoires, tout cela avec le sourire.

Elle porte la combinaison marine de la collection Gémo X Lalaa Misaki

Pièce similaire : Combinaison boutonnée et ceinturée Kiabi

Fashionista française à Londres, cela donne envie s’aller se balader avec Curvylexie.

Elle porte la Plus Size Black Floral Jumpsuit de Pink Clove

Pièce similaire : Plus Size Black Wrap Belted Jumpsuit – Pink Clove – Combinaison Voluptueux imprimé Carmakoma

On ne présente plus la pétillante Gaëlle, plus d’une modeuse c’est une créatrice de talent.

Ici elle porte la combinaison Palazzo Pant Jumpsuit de Eloquii

Pièce similaire : Outrageous Fortune Plus – Combinaison ajustée sans manches à ceinture – Rouge – Asos

Même en combinaison, Stéphanie sait apporté une touche de glamour.

Elle porte la combi-pantalon velours côtelé de Violeta by Mango

Pièce similaire : Verona Curve – Combinaison large avec ceinture à la taille – Noir – Asos – Simply Be – Combinaison en velours côtelé – Rouille – Asos