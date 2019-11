Recherche pour une exposition photo contre les discriminations – Yonne et Loiret

Photographes dans un projet d’expo contre les discriminations, dont la grossophobie, nous invitons toute personne se sentant concernée à venir nous rejoindre dans ce projet photographique.

« Nous sommes de l’Yonne et du Loiret, mais nous déplaçons dans 1 rayon de 100km«

Expositions prévues en janvier et aussi en fin d’année 2020.



« Notre projet est né en avril suite à l’agression sur Julia, une femme transgenre. En tant que photographes on se devait de réagir.. Ras-le-bol des discriminations en tout genre …!Notre expo sera dédiée à tous ceux et celles qui subissent des violences physiques ou verbales pour leurs différences.Nous ne recherchons pas de modèles, nous cherchons des humains qui se sentent concerné(e)s .Ancienne grosse, j ai subi, je sais la violence des mots et des regards… »

Pour participer à ce projet bénévolement et avoir l’occasion de faire un pied de nez aux grossophobes, contacter Béa au et Wilfrid sur le mail daciermusic@yahoo.fr