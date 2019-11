Les incontournables beauté de l’hiver 2019/2020

Le maquillage, c’est un peu mon premier amour, même si au quotidien on a souvent à peine 5 min pour se faire belle.

La base pour bien commencé, c’est une jolie peau, donc on prend soin de son visage, démaquillage tous les soirs, nettoyage le matin, une crème pour protéger sa peau des agressions de la pollution et du soleil, une touche d’anticerne pour éclairer son regard, un peu de mascara waterproof pour un regard intense qui va tenir toute la journée, c’est le b.a.-ba

Les tendances de la saison qui va commencer me donnent envie de rejouer des pinceaux, le plus, ce sont des tendances faciles à adopter et souvent faciles à insérer dans sa routine pour un look qui se démarque, ou à garder pour les soirs spéciaux.

Alors êtes-vous prêtes à en savoir plus sur les tendances beauté qui arrivent ?

1. Les lèvres rouges

Un grand classique devant l’éternel, je dirais même un indémodable, cet hiver même si la bouche nude est dans l’air du temps, la star c’est le rouge à lèvres mat.

Si vous avez le temps, l’idéal est de mettre un peu fond de teint comme primer sur des lèvres bien hydratées, de prendre le temps d’utiliser un crayon pour le contour des lèvres pour un joli dessin bien défini.

Si vous n’avez pas le temps, mettez simplement votre rouge en faisant attention de ne pas dépasser, effet impactant garanti qui donnera du peps instantanément.

Cela marche aussi avec un joli bourgogne.

2. Le smoky noir

Un classique, mais attention, il n’est pas si facile que cela à maîtriser et plus pour le soir.

Ici, on ne met pas un gros pâté noir sur l’oeil, il faut estomper, dégrader, jouer dans les nuances.

La version hiver 2019/2020 s’adoucit avec des teintes douces et neutres, mais la nouveauté ici, c’est de jouer aussi avec des paillettes Attention, débutante, entraînez-vous avant de vous lancer à la dernière minute pour une soirée, souvenez-vous, il faut estomper, encore et encore pour un regard intense.

3. Les yeux pleins de couleurs

Vu dans les défilés, dans les magazines, dans les publications de mode … la couleur a eu une promotion.

Eye-liner rouge, fard à paillettes orange, effet mouillé turquoise, la limite est votre imagination.

Vraiment cette tendance est ma préférée de la saison, car elle laisse la place à la créativité, l’originalité et en plus vous pouvez l’adopter aussi au quotidien.

Mon conseil, offrez-vous un eye-liner ou une palette avec vos couleurs préférées, lâchez-vous, une couleur à la fois. Vous pouvez commencer par vous inspirer des looks des défilés ou des années disco, jusqu’à trouver votre style.

Si vous vous sentez l’âme d’une experte, pourquoi pas oser l’oeil arc-en-ciel.

Une seule règle ici, oser !

4. Le jeu de cils

Cette hiver, c’est décidé, entre eye-liner et faux cils, c’est le moment de se la jouer arty.

Pourquoi pas des cils façon Twiggy (mannequin icône des sixties), des extensions fines et presque d’une d’un comics comme Netta Barzilai, ou simplement plusieurs couches de mascara pour un regard fort et profond.

Le truc, on bats des cils et on laisse le reste du maquillage simple et neutre, tous les yeux doivent être sur vos yeux.

5. L’eye-liner punk rock

Cette tendance c’est la touche originale, vous avez jusqu’aux fêtes pour la maîtriser.

Ici l’accent est sur les yeux, on se la joue dramatique avec un trait d’eye-liner plus dure, on s’amuse avec des paillettes ou un fard vibrant métallique ou coloré pour rendre le résultat encore plus extrême.

L’idéal de ce look c’est qu’on s’amuse sans avoir peur d’en faire trop, car au font, un look punk rock ne peut pas être sage.

6. Les sourcils épais

Le sourcil aussi est un élément qu’on oublie souvent, pourtant ils entourent vos yeux, définissent vraiment le regard et donnent toute sa puissance.

Première étape, un beau tracé et sourcil bien épilé, et si on n’a pas l’habitude, on le fait faire par une vraie pro qui sait ce qu’elle fait et évitera de vous faire un trou.

Ensuite on dessine, on trace, on appuie, crayons à sourcils, mascara étoffants, cires choisissent votre arme, mais restez toujours dans une couleur naturelle.

Alors cet hiver on appuie pour des sourcils épais et un style façon Cara Delevigne, o

Attention à ne pas en faire trop en redessinant vos sourcils, cela doit rester naturel, vous ne devez pas ressemblez à une caricature de vlogueuse beauté.

Vous l’aurez compris, cet hiver on surf entre naturel et touches soutenues ou artistiques.

Avez-vous repéré d’autres tendances ?