Et si pour noël, vous pensiez (enfin) à vous ?

Noël, c’est une saison où tout le monde est heureux et le bonheur se repand sur terre !

FAUX … comme dirait un YouTuber que vous connaissez sûrement (je parle de Norman

au cas où vous ne connaissez pas)

Pour trop de personnes, trop souvent, c’est une période de stress, une période difficile où l’on peut se sentir très seul(e), mais la bonne nouvelle, c’est que oui, il est possible de changer les choses :)

« Si vous commenciez par être votre meilleure amie, votre meilleur ami ! »

C’est un conseil que je répète encore et encore.

On pense souvent à nos proches, aux enfants, à la famille, aux amis, parfois même à nos collègues, on est la super amie, le super ami, celle ou celui sur qui on peut compter, qui ne fera pas faux bond. Même si cela veut dire finir épuisée, parfois même carrément déprimée.

Bref, on est la super meilleure amie, le super meilleur ami pour tout le monde, sauf pour soi.

Stop, il est temps de s’occuper de soi !

Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ceux qui vous aiment, car on ne peut pas être présent pour les autres quand on n’a plus rien à donner.

Par où commencer ?



C’est souvent beaucoup plus facile qu’on ne le pense, l’idée c’est de penser à soi, pas de faire l’ascension de l’Everest.Quoi faire, des choses simples comme prendre du temps pour soi, le temps de faire une sieste, de voir une copine pour se raconter sa vie autour d’un café, de lire un bon livre, de se prendre un long bain avec un verre de vin comme dans les films, de sortir faire un ciné en amoureux, d’aller faire une activité entre copines, se mettre à la méditation, un petit voyage, ce soin pour les mains que vous avez vu dans le quartier et que vous mettez de côté depuis trop longtemps …Le champ des possibilités est vaste, il faut vraiment suivre votre instinct et vos envies.Si vous ne savez pas quoi faire, et bien tester, jusqu’à trouver ce qui fait que votre coeur fait boum boum plus fort et ainsi de trouver enfin ce qui vous donne un grand sourire.

La clé du bonheur, c’est ça remplir sa vie de choses qui nous rendent heureux, puis ensuite partager ce bonheur et cette bonne énergie avec les autres.

S’occuper de soi, ce n’est pas égoïste, en fait c’est la clé de voûte pour trouver son équilibre, pour se construire une base solide sur laquelle construire toute sa vie.

Mais alors, quid de ceux et celles qui sont seul(e)s ?

Là aussi, il y a des solutions, comme venir nous rejoindre sur les forums, s’inscrire à une des sorties organisées par les membres, aller dans les clubs et associations près de chez soi pour rencontrer des personnes qui ont un goût en commun avec nous autour d’un cours ou d’une activité.

L’important, c’est d’y aller, avec l’effet papillon vous pourriez avoir d’excellentes surprises.

Vous avez tout testé et toujours seul ?

Ben alors là, j’ai une autre piste, certains trouveront cela peut-être surprenant , mais si cela existe depuis si longtemps, c’est que cela fonctionne.

