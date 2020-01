2020 sera une bonne année : La preuve avec 7 bonnes nouvelles

2019 avait commencé avec une superbe photo de Ashley Graham pour Elle USA, l’année n’a fait qu’aller crescendo pour finir avec Lizzo qui a été élu artiste de l’année par le magazine Times.

Alors, quand on voit comment commence 2020, c’est vraiment prometteur.

Ashley Graham en couverture de Vogue

Ashley Graham commence cette nouvelle année toujours enceinte et sur la couverture de Vogue US pour janvier 2020, cette fois-ci toute seule.

On y découvre des photos incroyables du super modèle, avec son mari et futur bébé encore dans son ventre. Elle y parle de mannequinat et de maternité.

Danielle Brooks vient de se fiancer

En 2019 la belle connue pour son rôle de Taystee dans la série « Orange is the new black » est tombée enceinte et a eu une magnifique petite fille.

En 2020, elle annonce ses fiancailles. Danielle une femme qui ne fait pas comme tout le monde mais fait les choses comme elles lui vont. Félicitations :D

Yseult est dans une campagne beauté

Ce n’est pas tous les jours que l’on voit des filles pulpeuses dans des campagnes pour des marques cosmétiques.

Lizzo avait été couverte d’or pour la dernière palette d’Urban Decay en 2019.

En 2020, c’est Yseult qui parle avec authencité d’ell, de son corps, de sa peau pour la campagne #wearconfidence d’Estée Lauder et fond de teint avec 54 nuances.

Lizzo est l’artiste de l’année 2019

Je vous en parlais plus haut, Lizzo a été désigné comme l’artiste de l’année par le magazine Times et le magazine Entertainment weekly, rien que cela.

David Kentapen parle de Body positivité

Le mannequin grande taille David Kentapen parle de body positivity en interview pour le magazine Gentside.

À écouter et partager :)

Barbie Feirrera en couverture de Elle

La mannequin et actrice de Euphoria a fini l’année avec une super campagne pour la marque Torrid, elle commence 2020 avec une couverture superbe pour Elle Mexico.

Voir Elle parler de « avoir le déclic pour voir les corps de manière positive » c’est énorme venant d’un des magazines qui a le plus répandu le diktat de la minceur.

Vogue France parle de dire adieu au culte de la maigreur

La France est un des pays où la pression sur l’image du corps fait partie des plus fortes.

Voir un magazine aussi important que Vogue parler dans sa version française, dans la section beauté, de dire adieu au culte de la maigreur, c’est une gigantesque pas en avant …

Tout cela, et on est juste le 3 janvier 2020 !

L’année s’annonce renversante, à suivre …