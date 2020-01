Au revoir Vivelesrondes

Bonjour à tous,

Je suis Anne Stolbowsky, vous me connaissez parce que cela fait 19 ans que nous sommes ensemble, sur ce site que j’ai crée en 2001 avec David Stern.

Comme vous le savez Vivelesrondes a été vendu l’année dernière, ils ont décidé de ne pas poursuivre la collaboration avec moi.

Je suis là pour vous dire au revoir.

Cela a été pour moi 19 années incroyables, cela me fait quelque chose de devoir vous dire au revoir, mais je dois partir.

J’aurais voulu pouvoir rester en contact, pour cela je vais lancer un nouveau projet de mon côté, un site qui sera plus accès sur des événements dans la vie réelle et pas que sur le virtuel.

Vivelesrondes cela a été 19 ans de virtuel, il y a eu très peu de sorties, j’aimerais passer à une étape différente où on pourra passer plus de temps ensemble et dans lesquels on pourra se parler face à face et pas juste au travers d’un écran. Voilà pour mes projets personnels et vous pouvez vous inscrire ici pour que je vous prévienne quand ce sera prêt.

Pour ce qui est des projets du Vivelesrondes, je ne suis pas dans la confidence, donc je ne peux rien vous dire.

Ce que je peux vous dire, c’est que vous allez me manquer, que je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez apporté sur les forums, Facebook, Instagram, partout, l’aventure n’aurait jamais été aussi loin sans vous tous.

19 ans, et j’espère qu’on pourra se revoir, pour l’instant, je vous dis au revoir, pour la dernière fois sur Vivelesrondes.