Vivre en couple grâce au Club DRH !

Le Club DRH se développe fortement grâce aux subventions qu’il alloue aux associations communautaires relayant son offre de services. Les résultats sont là. Des centaines d’hommes et de femmes, de tous âges, de toutes nationalités, de toutes corpulences et mensurations, de toutes situations professionnelles, de tous niveaux culturels, rencontrent l’Amour.

Une méthode à l’ancienne

Avec le Club Drh, vous ne choisissez pas votre partenaire sur une banque de photos. Ce sont les consultants du Club DRH qui vous proposent une mise en relation avec une personne dont ils pensent que cela peut matcher au vu de son profil et de vos souhaits.

Bien sûr, les consultants du Club DRH utilisent les nouvelles technologies pour le fonctionnement du Club DRH mais l’humain reste au cœur du métier de cette agence matrimoniale hors normes à succès.

La spécificité du Club DRH : le multiculturalisme

Le Club DRH dispose de consultants en France, en Afrique, en Amérique latine et au Québec.

Ainsi, en fonction de vos envies, des profils en dehors de France peuvent vous être présentés. Pour changer de vie, et se relancer, c’est une superbe opportunité.

Le multiculturalisme permet aussi de passer de la situation de la « personne qu’on ne regarde pas » à la « personne qui plait au plus grand nombre ». Eh oui, d’un pays à l’autre, les critères de beauté physique diffèrent et les femmes qui ont des formes, par exemple, ont beaucoup de succès en Afrique notamment.

Le profil des personnes inscrites au Club DRH

Les profils sont extrêmement variés. Tous les âges, des hommes, des femmes, une large diversité de situations professionnelles et culturelles, des personnes hétérosexuelles comme homosexuelles sont représentés. Des personnes à situation de handicap reconnu sont également inscrites car le Club DRH est handi friendly.

Une motivation est commune à tous : l’envie sincère de nouer une relation durable pouvant déboucher sur le mariage ou a minima une vie de couple.

La vie en dehors de France est source de bonnes surprises revivifiantes

L’Afrique par exemple connait un développement économique très soutenu ces 20 dernières années qui a enrichi un grand nombre d’Africains et d’Africaines.

Sans nier les écarts de richesses monstrueux et choquants sur ce continent (mais qui est le principal responsable de cela ? Ce sont bien les grandes puissances mondiales dont l’Europe et les USA …), si vous optez pour une vie de couple avec un Africain ou une Africaine inscrit dans le Club DRH, préparez-vous à vivre dans une grande maison avec souvent une piscine, un jardinier, un gardien, une employée polyvalente de maison, un chauffeur, avec un conjoint aux petits soins pour vous.

On est bien loin des vieux clichés…Aujourd’hui, les Africains et les Africaines avec une bonne situation professionnelle ont une qualité de vie au quotidien largement supérieure aux classes moyennes françaises.

Si vous vous lancez avec le Club DRH, préparez-vous à changer de vie !

Enfin, les opportunités professionnelles en Afrique et en Amérique latine sont nombreuses. En France, et plus largement en Europe, c’est compliqué de lancer un business indépendant. Là-bas, il n’y a qu’à se lancer d’autant que la french touch a la côte à l’étranger dans tous les corps de métier. Import de vêtements, esthétique, gastronomie, boulangerie, épicerie fine, prestations de services aux entreprises, chambres d’hôtes….

Un forfait tout compris qui sécurise l’investissement

Le contrat du Club DRH, très détaillé, vous explique bien les différentes étapes de la recherche amoureuse et toutes vos garanties.

L’appui des associations

Pour faciliter le bouche-à-oreille, le Club DRH accorde une subvention de cinq cent euros par contrat Club DRH signé, réglé, à toute association ayant été à l’origine de cette signature de contrat via les communications faites à ses membres.

Cette subvention est multipliée par le nombre de contrats ainsi générés, sans plafond.

Une excellente opportunité pour les associations à la recherche de financements tout en apportant un vrai service d’information sur le « bon plan Club DRH » à leurs membres.

Au moment de l’inscription au Club DRH, les personnes ainsi contactées par le canal associatif déclarent l’identité de l’association et les coordonnées de l’association au Club DRH et une semaine après, cette association perçoit cinq cent euros de subvention par contrat.

Comment s’inscrire de suite au Club DRH ?

C’est très simple, il suffit de se connecter à //www.club-drh.com/contrat/ et de se laisser guider !

A très bientôt.