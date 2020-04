A la découverte de la maison Ruinart

Dégustez l’un des champagnes d’exception de la maison Ruinart

Fondée en 1729 à Epernay, dans la Marne, Ruinart est la première et la plus ancienne maison de Champagne. Considéré comme la quintessence du Champagne, le Ruinart renferme des saveur uniques qui vous garantissent une dégustation inoubliable. Pour profiter de toutes les saveurs que vous réserve ce Champagne, nous vous proposons de découvrir une large gamme sur le site Millésima.

La recherche de l’excellence

Maison de Champagne historique, Ruinart a toujours cherché à produire des millésimes de grande qualité. A la recherche de saveurs exceptionnelles, cette maison produit depuis bientôt 3 siècles les meilleurs Champagnes existants. Raffiné et offrant des saveurs uniques, chaque sorte de Ruinart dispose de ses propres spécificités et dévoile tous ses arômes au cours de la dégustation.

Chaque récolte à ses propres saveurs, rendant ainsi unique chacun des millésimes proposés par cette maison réputée dans le monde entier. S’accordant avec différents mets, le Champagne Ruinart vous offrira une expérience de dégustation inoubliable. Blanc ou rosé, ce Champagne sera à chaque fois un plaisir gustatif et olfactif.

Des saveurs uniques

Rosé ou blanc, les différents millésimes de Ruinart sont des Champagnes complexes qui présentent des saveurs en bouche singulières. Tant au niveau de la robe, qu’au nez ou en bouche, le Ruinart offre une dégustation exceptionnelle aux amateurs de Champagne comme aux plus aguerris. Afin de profiter pleinement de cette expérience, il convient de choisir avec précision la couleur mais également les millésimes qui disposent chacun de leurs propres caractéristiques.

Dans la catégorie des Ruinart blancs, on peut en distinguer différentes sortes qui ont, chacuns, leurs propres spécificités. Parmi cette catégorie de Champagne, on retrouve la cuvée Dom Ruinart, esthétique et qui se compose de saveurs uniques. Selon les années, vous retrouverez ainsi des arômes et des saveurs qui se dévoileront par vagues successives en bouche. Élégante et raffinée, cette cuvée éveillera autant vos sens gustatifs que vos sens olfactifs.

Composée de raisins de grands crus, la cuvée Ruinart Blanc de blancs se distingue par sa robe jaune pâle et ses reflets dorés et verts. Au nez, on peut distinguer des arômes de fruits frais tels que des agrumes ou encore différents fruits exotiques. En bouche, vous découvrirez un Champagne avec une texture voluptueuse et une belle fraîcheur. Pour profiter pleinement de cette cuvée, vous pouvez l’associer avec un carpaccio de Saint-Jacques ou bien un tartare de daurade.

Proposé en rosé, le Champagne Ruinart offre également une expérience en bouche plus fruitée que pour les cuvées de blanc. A la fois élégant et complexe, vous dégusterez un vin de caractère offrant également une grande fraîcheur.

Découvrez une large gamme sur Millésima

Afin de profiter au mieux des saveurs et des odeurs uniques que contiennent les différents millésimes de Ruinart, Millésima vous propose une large gamme de cette maison prestigieuse. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir parmi les meilleures années de récolte. Cultivés dans le respect de l’environnement, les raisins sont minutieusement sélectionnés afin d’élaborer tous ces grands crus.

Sur Millésima, vous aurez ainsi le privilège d’acheter les meilleurs champagnes Ruinart des années 2000 et mêmes plus anciennes. Du champagne blanc au rosé, vous retrouverez la sélection des plus grands millésimes de Ruinart sur Millésima. Afin de faire le meilleur choix, vous pouvez consulter les descriptifs précis et fiches détaillés sur toutes les caractéristiques de ces différentes cuvées.

Afin de sublimer vos repas et apprécier au mieux toutes les saveurs de ces champagnes, nous vous conseillons également afin de trouver l’accord parfait entre mets et vins des cuvées de Ruinart. Pour découvrir toutes les subtilités qu’offrent chacun des millésimes, Millésima vous propose également des coffrets de dégustation réunissant les meilleures cuvées.

Profitez d’un Champagne incomparable

En permanence à la recherche de la perfection, la maison Ruinart récolte les meilleurs raisins de ses rangs afin de proposer un produit d’exception. Forte de son expérience et de son histoire, cette maison dispose aujourd’hui d’une gamme de champagnes blancs et rosés de grande qualité. Pour découvrir toutes les saveurs de ce Champagne, Millésima a donc sélectionné pour vous les meilleures cuvées afin de profiter d’une dégustation inoubliable.