Nos 10 morceaux de musique pour être de bonne humeur

Reconnaissons le, la (bonne) musique nous adoucit dans nos tracas quotidiens et nous rend heureux : prenez une pause dans la journée et laissez vous porter grâce à notre sélection musique garantie « bonne humeur et positivisme ».

1/Pharrell Williams – Happy, quoi de mieux que « Happy » pour nous mettre le smile ;) garantit pour le restant de la journée :)

2/Justin Timberlake – » Rock your body » Justin, un must-listen pour égayer notre journée.

3/Florent Pagny – Oh Happy Day : cette reprise de la célèbre chanson mise en avant dans le non moins connu « Sister Act » nous met du happy dans la journée !

4/Il en faut peu pour être Heureux – Le livre de la Jungle , pour être heureux en famille en prenant du bon temps et nous rappeler notre jeunesse.

5/Aretha Franklin – I Say a little Prayer , un classique qui n’est pas qu’un reprise de pub ^^ nous en tous cas elle nous donne la pêche.

6/Bob Marley – Jammin, quoi de mieux que du Marley pour passer un formidable moment de détente (Pas obligatoirement avec un joint, on le précise quand même ^^).

7/Nicki Minaj – Starships, Nicki on l’adore ou la déteste mais ,nous elle nous donne la forme pour recharger les batteries !

8/Jean-Jacques Goldman – Quand la musique est bonne, du bonheur à l’état brut comme on l’aime.

9/Queen – Don’t Stop Me Now , ne vous inquiétez pas, on a pas oublié notre Freddy International qui nous procure toujours tellement de bonheur lorsqu’on l’écoute!

10/ Claude Francois – Alexandrie Alexandre, c’est la chanson qui nous rend heureux ou alors le souvenir des innombrables soirées a danser jusqu’au bout de la nuit sur ce tube?

n’hésitez pas à nous dire sur notre forum ce que vous en avez pensé et surtout quels sont vos 10 tubes vous donnant du bonheur à l’état brut.

