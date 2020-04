réaliser sa cire maison pour une épilation saine et réussie

Depuis ce confinement nous n’avons plus accès à nos salons d’esthétiques donc essayons de garder le style quand même !

Pour la majorité des femmes l’épilation est une véritable corvée mais qu’on le veuille ou non la meilleure méthode reste la cire car elle permet d’enlever plus de poils afin de garder une peau douce au moins trois semaines.

Voici alors ce petit tutoriel :

?? Cette technique demande une certaine dextérité, alors si vous avez des craintes, n’essayez même pas. Il existe des tas d’autres méthodes, je vous propose juste celle que je trouve la plus efficace et la moins chère en ce temps difficile et puis pour certaines cela leur rappellera des souvenirs de leur grand mère. Et oui à l’époque il n’y avait pas toutes ces techniques modernes. ( l’épilateur électrique peut-être aussi une autre solution).

Matériels requis :- 1 c. à soupe

– 1 c. en bois

– 1 casserole

– 1 citron

– 1 sucre en poudre

– 1 récipient.

1)PREPARATION:

Si vous le souhaitez, faite un gommage corporel afin qu’un maximum de poils sous peau soit arraché.

Hop hop hop, c’est parti !

– 4 c à s de sucre en poudre

– 2 c à s d’eau

– 1 c à s de jus citron.

*Versez le sucre dans une casserole, puis l’eau progressivement, à feu très doux, tout au long de la recette jusqu’à ce que le mélange devienne épais en tombant de la cuillère en bois. La couleur devrait rester claire.

* Si la consistance vous convient, ajoutez le citron au mélange toujours à feu doux. Et ce pendant environ 10 minutes.

*Une fois la recette terminée, il faut retirer du feu et verser sur une surface lisse ( un marbre si vous en avez ou un récipient) et laissez tiédir quelques minutes mais ne pas trop la refroidir afin qu’elle ne durcisse pas trop.

2) NETTOYER LA PARTIE À EPILER :

Comme une vraie pro, vous allez désinfecter la partie à épiler pour préparer la peau, maintenant que vous avez toutes un désinfectant, ça me semble facile !! Et si vous pouvez, passer un coton avec un peu de talc.

3) EPILATION:

Allez go ! On se lance, lorsqu’elle est suffisamment tiède, malaxez la pour lui donner de l’élasticité avant d’être appliqué.

Faites une petite boule dans les mains et appliquez en fessant une bande dans le sens de la pousse du poil et tirez dans le sens inverse d’un coup sec. Répétez l’opération autant que nécessaire… Hop vous voilà femme ! ????

4)PROTEGER :

À la fin de chaque épilation, pensez à appliquer un soin hydratant pour apaiser. Et vous voilà prête à vous faire bronzer.

La cire au sucre se conserve très bien dans un pot.

En espérant vous avoir aidé, vous nous manquez, restez positive, pleine d’amour et de patience.