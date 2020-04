Un film victime du Covid-19

Le film devait sortir le 18 mars sur au moins 300 écrans sur toute la france. Malhereusement, la fermeture de tous les lieux public français en pleine épidémie de Covida 19, a bouleversé la situation, à commencer par la comédie tant attendue de Katia Levkovich « Forte » (réalisatrice notamment de « Pourquoi pleurez-vous ? », 2011), d’après le scénario de l’actrice Melcha Bedia. Dans le rôle d’une jeune femme obèse, Noor, qui tente de retrouver confiance en elle et vie romantique, prenant des cours de pole dance, Melha Bedia est principalement entourée de Valérie Lemercier et Alison Wheeler.

Au lieu de choisir la vidéo à la demande (VoD) comme c’était le cas pour d’autres longs métrages, le producteur Nicolas Duval Adassovsky a préféré – et c’est une première – vendre tous les droits du film, à Amazon vidéo et le rendre disponible le mercredi 15 avril.

Une histoire de body positivisme

Il s’agit d’être soi-même. Mais pour Noura, 20 kilos, c’est trop, et un chapeau comme une coupe de cheveux, c’est dur ! Cela ne semble être une option pour aucun homme… Ayant finalement décidé de la séduire, elle a trouvé une solution irremplaçable : danser sur un poteau. Avec l’aide d’un professeur spécial et de deux de ses meilleurs amis, aussi perdus qu’elle, Noor va essayer d’apprendre à s’accepter.

Melha Bedia, actrice mais aussi scénariste

Melha Bedia, qui est aussi scénariste sur Forte, explique : « Mon agent de l’époque me demandait si je n’avais pas une idée de scénario. Elle a germé un soir, alors que mes copains m’avaient embarquée dans un club de pole dance. En observant les hommes et les femmes qui regardaient ces créatures danser autour de la barre, je me suis rendue compte de l’impact que la pole dance pouvait avoir sur les gens. »

Le mot de la réalisatrice Katia Lewkowicz

Dans une interview au magazine Le Film Français, le directeur de Quad Productions explique que la campagne publicitaire de Forte sera « oubliée » lors de la réouverture des salles et qu’il n’y aura pas de financement pour lancer le nouveau cinéma. Nous avons fait ce film pour rencontrer le public », dit-il, « alors nous avons pensé que la meilleure façon de le donner au public qu’il mérite est de le proposer sur une plate-forme de distribution rapide. »

