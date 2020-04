Je vous présente la gamme de soins anti-age « Olivier Claire »

La gamme de soins anti-âge Olivier Claire : faites confiance à la nature

Ah la jeunesse… On a toutes et tous tendance à oublier qu’elle n’est pas éternelle. Et les premières rides et ridules nous le rappellent dès la trentaine !

En cause ? Le ralentissement de la production d’élastine, d’acide hyaluronique et de collagène qui réduit l’élasticité de la peau du visage, et le ralentissement du renouvellement cellulaire et l’accumulation de peau morte qui ternit le teint et laisse entrevoir les premières rides.

Bien qu’il soit impossible d’arrêter le temps et de ne pas vieillir, rien ne vous empêche de le faire avec éclat et amour pour votre peau (et vos rides) !

Nous vous proposons aujourd’hui de partir à la découverte de la gamme de soins visage anti-âge Olivier Claire. Une jolie marque premium et 100% Française, qui allie le pouvoir de la nature et de la technologie cosmétique au service de la beauté des peaux matures.

La gamme de soins anti-âge Olivier Claire

Passionné par le monde du végétal et de la phytothérapie, le créateur de la marque Olivier Couraud, est persuadé que la nature met déjà à disposition tout ce qui est nécessaire pour prendre soin de sa peau, avec élégance et sophistication.

Tous les produits de la gamme de soins anti-âge Olivier Claire sont composés d’une synergie d’actifs issus des cellules fraîches et de cellules natives végétales, complétées par des extraits végétaux et une concentration élevée d’acide hyaluronique.

Des actifs surpuissants extraits des végétaux

On retrouve parmi les principes actifs qui entrent dans la composition de base de tous les produits de la gamme, des cellules natives de Criste marine, d’algues Ulva lactuca et des cellules fraîches de wakame.

Ces actifs régénérants vont agir au cœur du derme en stimulant la microcirculation sanguine et vont augmenter la capacité de division des cellules souches épidermiques et booster la production d’élastine et de collagène, entraînant alors une régénération continue de l’épiderme et une diminution visible des rides.

Le pollen frais de tournesol, quant à lui, va jouer le rôle de protecteur de l’épiderme tout en travaillant au cœur du derme pour réactiver les gènes de la matrice extracellulaire responsables de la production de collagène, d’élastine et d’acide. Il va également permettre de prévenir l’apparition des tâches tout en réduisant celles qui sont déjà visibles.

Tout cela est ensuite associé à une synergie d’actifs complémentaires et une haute concentration d’acide hyaluronique qui permet d’hydrater la peau du visage afin de lui rendre son élasticité et de repulper les rides.

Le résultat ?

Une gamme de soins et de crèmes anti-rides digne des plus grands de la phytocosmétique comme Sisley ou La Mer, et des formules puissantes et hyper concentrées à la texture légère, qui, en plus d’être super agréable à utiliser, permettent d’observer une amélioration notable de l’élasticité et de la fermeté de la peau du visage.

Un cocktail anti-ride de premier choix pour les peaux qui ont soif de vitalité !

La routine de soin anti-rides parfaite

Sérum Global Haute Concentration

Riche en eau florale de rose BIO, qui permet de neutraliser les dommages du calcaire sur la peau, en huile de germe de blé, qui participe à la reconstruction des lipides épidermiques, et en extraits de mauve, dont les polymères ont la capacité de se gonfler au contact de l’eau, le Sérum Global Haute Concentration permet à la peau de conserver son hydratation naturelle, son élasticité et sa souplesse.

Ce sérum est à appliquer sur une peau fraîchement nettoyée en évitant le contour des yeux, afin de la préparer à recevoir tous les bienfaits de la crème soin de jour ou de nuit.

Sa texture aérienne qui pénètre instantanément enveloppe la peau d’une première barrière de protection face aux agressions extérieures, tout en lissant les rides et en unifiant le teint.

En prime, ce soin visage anti-âge et hydratant offre une expérience sensorielle des plus agréables grâce à son odeur subtile et enveloppante de fleurs blanches.

Il risque de vite devenir un indispensable de votre routine de soin visage !

Contour des Yeux – Soin Global

Concentré en antioxydant, ce sérum anti-âge protège le contour de l’œil des radicaux libres et du stress oxydatif, responsable de l’apparition prématurée des premières rides et ridules.

Ces extraits précieux de grenade, de thé vert et de caféine agissent en synergie et permettent de défatiguer, de stimuler la circulation sanguine, et de décongestionner le contour de l’œil.

La texture fluide du Soin Global Contour des Yeux rafraîchit instantanément le regard en estompant les signes de l’âge et les rides, les poches et les cernes sont visiblement réduits.

Un allié de choix pour les regards fatigués ou après une nuit un peu trop courte !

Crème aux Cellules natives et Extraits Végétaux

Riche en huile de figue de Barbarie, aux propriétés nourrissantes, régénérantes et cicatrisantes, et aux extraits de mûrier blanc et de narcisse, connus pour leurs effets contre l’apparition des taches d’hyperpigmentation cutanée, la Crème aux Cellules natives et Extraits Végétaux redonne instantanément de l’éclat à la peau.

Associée au Sérum Global Haute Concentration, cette crème démultiplie son action globale anti-âge. La peau paraît immédiatement plus douce et ferme et les rides sont lissées.

Sa texture légère, rafraîchissante et réconfortante qui pénètre rapidement donne à la peau une sensation de volupté immédiate.

En bonus, tous les soins et crèmes anti-âge Olivier Claire sont sans colorant, sans parabène, sans phénoxyéthanol, sans propylène glycol et non testés sur l’animal.

Une bonne nouvelle pour la planète et pour votre peau !