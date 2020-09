Les différents types de surmatelas

Comme je vous l’ai expliqué plus haut, il existe différents types de surmatelas, et chacun d’entre eux dispose de sa propre fonction. Il convient de bien identifier vos besoins afin de choisir celui qui est adapté à vos envies. Voici une liste non exhaustive des surmatelas que vous retrouverez couramment.

Les surmatelas à mémoire de forme : ils sont fabriqués à partir de mousse dite « à mémoire ». Ce sont donc ceux qui s’adaptent à votre morphologie et épousent vos formes afin de garantir un confort sur mesure. Ils sont généralement prescrits pour les personnes qui ont une morphologie particulière due à une masse musculaire importante ou du surpoids, mais aussi à celles qui ont des troubles musculaires. Sensibles à la chaleur, les surmatelas à mémoire de forme garantissent des hivers agréables, tandis que l’été, il suffit d’un peu de charbon de bois ou de gel rafraichissant afin de régler la température. Adoptez ce type si vous cherchez une nuit particulièrement confortable.

Les surmatelas rafraichissants : ils sont pensés et conçus afin de pallier les effets de la canicule et vous permettre de vous endormir plus rapidement les soirs d’été. En effet, si votre corps est trop chaud, cela entraînera souvent des insomnies. Ce surmatelas vous permet donc de maintenir une température normale tout au long de la nuit afin de faciliter votre sommeil et réduire la transpiration. Ils peuvent être faits de différentes matières et il convient donc de se renseigner lors de l’achat. Le bambou et le coton sont à prioriser lors de l’achat, puisque ceux-ci sont naturels et favorisent la circulation de l’air. Il faut aussi tenir compte de l’épaisseur et donc choisir un surmatelas suffisamment épais afin de réduire la chaleur. Adoptez ce surmatelas si vous avez tendance à suer facilement ou désirez des nuits fraîches en toute circonstance.

Les surmatelas chauffants : à l’inverse de leurs camarades cités ci-dessus, ils sont conçus pour vous réchauffer. À l’instar d’une couette, les surmatelas chauffants couvrent toute la partie supérieure de votre lit, ce qui leur permet de vous chauffer tout au long de la nuit. Ils sont généralement faits de coton et de polyester. Cependant, contrairement aux surmatelas précédents, ceux-ci peuvent également offrir un rembourrage qui pense au confort, mais ce n’est pas inclus dans tous les articles. Faites donc attention à ce détail si vous en achetez un.

Outre le fait de vous réchauffer, le surmatelas chauffant peut aussi vous aider avec vos problèmes musculaires. Il agit sur les muscles endoloris et permet de soulager vos articulations si vous constatez des douleurs chroniques. Il s’adresse donc à vous si vous souhaitez soulager des maux, ou si vous êtes un grand frileux !

Les surmatelas hypoallergéniques : il fallait les mentionner. Ces surmatelas n'ont aucune vertu particulière si ce n'est la prévention des acariens. Ils sont spécialement traités aux acariens et aux insectes de lit, ce qui vous permet de bénéficier d'un barrage entre vous et ces vilaines créatures. Certains surmatelas cumulent la prévention allergique et d'autres avantages cités plus haut, ouvrez l'œil !

Le terrible embarras du choix

Avec toutes ces variétés, j’imagine que cela doit être la cohue dans votre esprit, et je le comprends ! Si tous ces modèles vous font envie, il faut tout de même bien peser le pour et le contre, ainsi que faire le point sur vos envies avant d’acheter un surmatelas. Voici pour vous quelques critères à vérifier avant de faire l’acquisition d’un de ces articles :

La taille du surmatelas : cela paraît sûrement évident, mais il n’en est rien ! Optez pour un surmatelas de la même taille que votre matelas. Vous allez poser votre surmatelas sur votre matelas, donc si vous ne voulez pas pencher… vous feriez mieux de suivre ce conseil. Par contre, si vous disposez d’un lit deux places et que vous souhaitez alterner les envies, ou si votre conjoint n’a pas les mêmes goûts que vous, pourquoi ne pas prendre deux surmatelas d’une personne, mais différents ?

L’épaisseur du surmatelas : une épaisseur convenable se situe à au moins quatre centimètres. En dessous, c’est beaucoup trop peu. Ne prenez pas en dessous, vous ne sentirez même pas la différence, ou bien très peu.

La technologie : chaque type de surmatelas évoqué utilise une technologie différente, et chaque type peut utiliser plusieurs technologies pour arriver au même résultat. Il convient donc d’en choisir une en fonction du confort souhaité, de vos dispositions de branchements, ainsi que de votre santé (et surtout de votre santé même).

Conclusion

Convaincu par le surmatelas ? Vous aussi rejoignez les 75% de consommateurs qui ont opté pour un sommeil optimisé. Jamais vous n’aurez dormi aussi bien que lorsque vous aurez trouvé la chaussure à votre pied, ou plutôt, le rembourrage à votre corps. Eh oui, prendre soin de soi passe aussi par l’amélioration de ses conditions de sommeil.

Et lorsqu’on vous demandera au bureau comment vous faites pour avoir si bonne mine, soyez bon joueur, partagez le secret.