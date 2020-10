Stylée avec le sabot médical

Connu pour son confort inégalé, le sabot médical est un accessoire obligatoire dans le monde médical. Destinées au personnel médical, ces chaussures en cuir ou en plastique ont évolué pour être aujourd’hui des accessoires de mode élégants et modernes. En effet, leur design est loin de faire l’unanimité. Mais avec des couleurs et des motifs pimpants, elles sont en passe de devenir nos chaussures préférées ! Une sorte d’accessoires « magiques » capables de donner du style à nos tenues professionnelles, sans trop d’effort. Les fabricants proposent désormais des modèles très variés, sans pour autant remettre en cause le confort et l’efficacité du sabot médical en tant que chaussures professionnelles. Vous aussi, osez affirmer que nous n’avons pas besoin de sacrifier notre confort pour être belles et stylées !

Mais face au grand choix qui nous est proposé, il faut faire attention pour bien les choisir. En effet, mettre une paire de sabots médicaux est une chose, être stylée avec, c’en est une autre. Découvrez nos astuces pour être au top avec un sabot médical.

Le sabot médical idéal, stylé, mais de qualité optimale

Indispensable pour notre bien-être et confort au travail, un sabot médical doit être stylé, mais avoir une qualité optimale. La plupart des fabricants nous ont démontré que concilier l’élégance et le confort est tout à fait possible. D’ailleurs, le sabot médical se porte désormais un peu partout et est devenu un véritable accessoire de mode. Rien de mieux que de profiter du confort optimal de ces chaussures pour faire les courses, partir en voyage, sortir avec des amies, se balader au parc ou à la plage (pour la version en plastique)… Vous allez être tellement accro que vos précieux sabots ne quitteront plus vos pieds, même en dehors du travail. Vous allez pouvoir composer plusieurs looks avec pour être stylée et originale en toute occasion. Aujourd’hui, vous trouverez facilement des modèles très tendance qui sont quand même pratiques d’entretien et conformes aux normes exigées.

Le sabot médical a été conçu pour être entièrement confortable à tout moment. Ainsi, il se porte en toute saison. Bien entendu, les modèles perforés sont les plus adaptés en été pour aérer vos petons. Par contre, il existe des sabots fermés et/ou dotés d’une doublure qui vous tiendront au chaud en hiver. Très pratiques ces chaussures médicales !

D’où vient cette modernisation du sabot médical ?

Les métiers du secteur médical ne sont jamais de tout repos. Le personnel des hôpitaux, des cliniques et des cabinets privés est soumis à un rythme de travail effréné. Être bien chaussé est ainsi une véritable nécessité dans ce domaine. Léger, confortable à souhait et sécurisant, le sabot médical est conçu spécialement pour les infirmières, médecins, kinés, sages-femmes, pharmaciennes…

Grâce à son aspect ultra confortable, le sabot médical a également, petit à petit, conquis le grand public. Véritable tendance de niche, petits et grands adorent le porter en intérieur ou pour faire du jardinage. Puis, lancé par les célébrités et fashion insiders qui misent avant tout sur leur confort, il a été reconnu à sa juste valeur pour devenir un grand effet de mode.

Les fabricants spécialisés dans la conception de chaussures professionnelles ont vite compris l’intérêt grandissant du public pour le sabot médical et surtout le fait qu’ils puissent être féminins, stylés et modernes en étant de haute qualité. L’évolution au niveau du design et des motifs est à l’origine de son grand succès auprès des fashionistas. Il y en a désormais pour tous les goûts et les envies pour créer son propre style avec un sabot médical.

Quelles sont les particularités du sabot médical ?

Le succès du sabot médical tient en trois mots : confort, praticité et originalité. Le premier point ne donne lieu à aucune discussion. C’est véritablement le plus confortable, offrant un soulagement des douleurs aux pieds et au dos. Son design a été étudié selon la morphologie du pied pour un maximum de confort.

Ensuite, le sabot médical est bien connu pour sa praticité. Entièrement étanche (sauf pour les modèles perforés, bien sûr), il est également doté de semelles antidérapantes. Par ailleurs, avec les différents modèles proposés actuellement, vous trouverez des paires de sabots médicaux pour l’hiver, l’été ou encore la mi-saison. Il s’entretient d’ailleurs facilement.

Enfin, il y a son aspect imposant, unique en son genre. Le fait qu’il soit au cœur des tendances nous conforte dans l’idée qu’un changement s’opère. Être élégante et féminine ne signifie plus devoir porter des chaussures qui nous font mal aux pieds et avec lesquelles nous arrivons à peine à marcher. Notre confort doit toujours passer avant tout le reste et non l’inverse !

Comment porter le sabot médical pour être stylée alors ?

Vous êtes conquise par le sabot médical et tous ses avantages ? Vous devez commencer par le choix de votre paire. Pour trouver le modèle idéal, vous devez essentiellement vous fier à vos préférences. En faisant un petit tour sur internet, vous aurez sûrement des coups de cœur. Notez que ce qui est bien avec le sabot médical, c’est qu’il n’y a pas de règles précises à respecter en ce qui concerne le design. Privilégier son confort et affirmer son goût sont quand même les bases, non ?

Voici quand même quelques conseils pour trouver la bonne paire.

Le design

Il existe un très large choix en matière de design actuellement. Vous avez les basiques, fermés ou perforés. Ce sont les plus courants. Les must have que nous conseillons si vous voulez miser sur la valeur sûre, l’intemporel que vous pourrez associer à la plupart de vos tenues. Il y a également des variantes que vous pourrez adopter plus tard pour varier vos looks : mules, baskets…

La couleur et les motifs

En été et au printemps, privilégiez les modèles avec des motifs gais et colorés (floral, géométrique…) pour apporter de la fraîcheur à votre look. En hiver, misez sur les basiques à couleur unie, mais pas trop sombre, pour apporter du peps.

Une fois que vous avez votre paire, place maintenant à la composition du look. Pour être stylée avec un sabot médical, associez-le à un jean slim, un skinny ou une robe qui mettra vos gambettes en valeur. Vous pouvez également le porter avec un pantalon 7/8 qui est très tendance en ce moment. Du moment que l’on voit bien votre sabot médical, ce sera parfait ! Ce que vous devez éviter, c’est de le porter avec un bas trop ample qui risquerait d’alourdir votre look.