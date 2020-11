La plateforme WIDILO. Il s’agit d’un site web entièrement dédié aux codes promos et au cashback. Après une présentation des services proposés par la plateforme, nous vous détaillerons les catégories de produits qui y sont disponibles ainsi que les différents partenaires de la plateforme.

Les codes promo et cashback à votre disposition sur Widilo

Widilo est une plateforme entièrement dédiée à la fourniture de code promo et d’opportunités de cashback à ses abonnés.

Acheter sur internet de nos jours est devenu chose aisée. Tout le monde est heureux, quand on peut faire une bonne affaire sur l’acquisition d’un produit. C’est ce que vous propose ce site web. Sur tous vos articles favoris, Widilo vous permet de faire une affaire. WIdilo vous permet de gagner de deux façons. Tout d’abord, grâce aux codes promo. Le code promo, dimunitif de code promotionnel est un code donné au client et qui est utilisé lors de l’achat d’un produit par ce dernier pour bénéficier d’une offre promotionnelle. Ces codes sont très pratiques dans l’usage. Les Codes proposés par le site sont sûrs et couvrent une large gamme de produits. Faites votre shopping tout en faisant des économies avec un code promo ASOS.

La seconde façon de gagner via Widilo, c’est avec le cashback. Lorsque vous effectuez un achat sur un site web, mais en passant par Widilo, la plateforme reçoit une commission. Widilo se propose de partager cette commission avec vous. Voilà ce qu’est le cashback. C’est un moyen efficace de gagner de l’argent tout en faisant ses courses. Vous avez la possibilité, avec cette plateforme, de bénéficier des deux offres à la fois.

Les différentes catégories de produits sur WIDILO

Le point fort du site web, c’est sa grande diversité. Il existe actuellement sur la plateforme, une quinzaine de catégories de produits. Ces catégories sont : Alimentation?; Auto et Moto?; Banques et Assurances?; Beauté?; Cadeaux, Box et Fleurs?; Loisirs et Culture?; Entreprises et Professionnels?; Fournisseurs d’énergies?; High Tech; internet et Téléphonie?; Maison et Jardin?; Marchands chinois?; Modes?; Sports?; Voyages.

Alimentation

Dans cette catégorie sur WIDILO, deux sous-catégories sont disponibles. Il s’agit de : Supermarchés et épiceries en ligne et de la sous-catégorie de Vins, Apéritifs et Boisson.

Pour cette simple sous-catégorie, il est mis à votre disposition 153 boutiques pour effectuer vos achats. Des codes promos sont disponibles pour certaines boutiques et pour d’autres, l’option cashback. Les boutiques sont triées et la meilleure offre vous est proposée quotidiennement. Les marchands disponibles pour cette catégorie sont connus. Il s’agit principalement de FOODSPRING, de Café Royal, de Tassimo, de Monoprix, etc.

Beauté

Pour les femmes, mais aussi pour les hommes, la catégorie Beauté vous présente plusieurs sous-catégories intéressantes. Il s’agit de cheveux?; Institut de beauté et bien-être?; Lunettes et lentilles?; Maquillage et parfums?; Matériels beauté et bien-être?; Régime et santé?; Sexshop?; Soins barbe?; Soins Corps et visage.

Ces différentes sous-catégories englobent presque tous les produits disponibles ou ceux dont vous pouvez avoir besoin pour vos soins corporels. Vous avez donc accès à ces produits en ligne tout en vous faisant des économies.

La plateforme vous propose 234 boutiques partenaires et prêts à vous servir. Parmi ces marchands partenaires, nous avons Marionnaud, Nocibé, L’occitane en Provence ou encore Clarins. La liste n’est pas exhaustive et vous trouverez très probablement avec nous, votre marchand favori.

Mode

Dans la catégorie mode, pour hommes, femmes et enfants il existe sur le site plusieurs sous-catégories. Bijoux et Montres?; Chaussures?; Lingerie et sous-vêtements?; Mode enfants et puériculture?; Mode femme?; Mode homme?; Mode Luxe?; Sacs, etc. La liste n’est pas exhaustive. Tous vos articles y sont disponibles et 510 marchands sont disponibles dans cette catégorie pour vous accompagner.

Vous trouverez toutes vos gammes de produits de mode, pour vous-même ou pour faire plaisir à vos proches. En plus, vous obtenez une belle réduction ou vous gagnez de l’argent sur le site par la même occasion. Vous bénéficiez ici aussi d’une suggestion quotidienne sur les meilleures offres disponibles. Vous rencontrerez vos boutiques habituelles intervenantes dans le domaine de la mode. Il s’agit entre autres d’ASOS?; de Levi’s?; de Lacoste?; de Pandora?; de Kappa?; de Calvin Klein, etc.

High-tech

Faites aussi confiance à Widilo pour vos produits high-tech. Dans les sous-catégories de l’électroménager?; des images et sons?; des jeux vidéo?; des logiciels et antivirus?; des ordinateurs?; des téléphones et tablettes, etc. 181 boutiques marchandes sont disposées à vous servir.

Dans cette catégorie aussi vous trouverez uniquement vos marchands habituels. C’est Apple?; Cdiscount?; HP?; Samsung?; Rakuten?; Acer?; eBay ou encore Canon. Eh oui, vous avec accès à ces sites, vous y faites vos achats normalement, aux prix habituels et vous gagnez ou économisez de l’argent par la même occasion.

Toutes ces catégories sont listées pour la France. Dans chacune des catégories, il y a des sous-catégories pour vous aider à vous retrouver simplement. Les entreprises partenaires sont toutes disponibles et présentes en France pour vous satisfaire. Aussi, sur le site web, on peut voir une dernière catégorie nommée WIDILO Belgique. Cette partie propose uniquement des opportunités pour la Belgique.

Des promotions sur de nombreux marchands avec Widilo

L’avantage principal qui fait de Widilo l’une des meilleures plateformes dans son domaine est sa polyvalence.

En effet, la plateforme est en partenariat avec une très large gamme de boutiques et de marchands. Ces partenariats vont des boutiques très populaires à celles qui le sont moins. Toutes ces boutiques vous offrent la possibilité avec Widilo d’obtenir des codes promo très intéressants ou de bénéficier de cashback sur vos achats. Vous pouvez ainsi obtenir jusqu’à 50 % de remise ou de gains.

Les boutiques partenaires c’est Nike, Aliexpress ou ASOS avec qui vous pouvez obtenir jusqu’à 8 %?; ou avec des boutiques très populaires commeYves Rocher avec qui vous pouvez obtenir 18% ou encore Groupon avec qui vous pouvez aller jusqu’à 15%.

WIDILO est actuellement l’une des meilleures plateformes pour obtenir un code promo ou bénéficier d’un cashback. Son utilisation est simple et sa grande polyvalence fait que vous y trouverez presque tout type de produits et certainement votre site d’achat favori.