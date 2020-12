Shampoing : pourquoi passer au bio ?

Choisir un shampoing de qualité et adapté est essentiel pour préserver la beauté et la douceur des cheveux. L’utilisation de ce produit est d’ailleurs la première étape de la routine capillaire. Il stimule la pousse tout conservant la beauté et la bonne santé des cheveux. Mais quel shampoing choisir ? Focus sur le sujet.

Les shampoings bio pour prendre soin de vos cheveux

Les shampoings bio se démarquent des versions classiques par leur composition. L’utilisation fréquente des shampoings classiques sur les cheveux nuit considérablement à leur santé. Il convient d’opter de préférence pour un shampoing bio afin de minimiser les risques.

Les substances synthétiques et les ingrédients chimiques sont exclus dans leur processus de fabrication. Ce sont des tensioactifs dits doux qui sont utilisés. Ils sont issus d’un mélange de sucres et d’acides aminés. La mousse obtenue par ces derniers est moins agressive que celle des shampoings classiques. En plus d’être principalement constitués d’eau, les shampoings bio, solides ou non, privilégient aussi les actifs d’origine naturelle, végétale ou biologique. Cela peut être des huiles essentielles, des beurres végétaux, des vitamines, des actifs adoucissants ou encore hydratants. L’usage fréquent d’un shampoing bio présente de nombreux avantages.

Vous éliminerez les produits chimiques nocifs au profit des composants naturels et bio

La première et la principale raison qui nous pousse à passer au shampoing bio est la santé. En effet, la majorité des shampoings classiques sont constitués de produits dérivés du pétrole qui nuisent à notre santé et à celle de nos cheveux. Les silicones bouchent les pores. Les parabènes sont irritants, allergènes et même cancérigènes. Quant aux sulfates, ils décapent la barrière naturelle de la peau. Bon nombre de ces ingrédients sont aussi suspectés d’êtres des perturbateurs endocriniens.

Ainsi il est préférable d’opter pour des ingrédients naturels et végétaux bio, issus de l’agriculture biologique pour prendre soin de ses cheveux tout en douceur sans les agresser.

Les cheveux sont plus beaux et en meilleure santé grâce aux shampoings bio

Ne contenant ni sulfates ni silicone, un shampoing bio lave vos cheveux sans les agresser. Ces derniers pourront mieux respirer et retrouver peu à peu leur équilibre. Ils pourront absorber facilement et rapidement le sébum produit par le crâne et les soins apportés au quotidien à travers les routines capillaires. Hydratée et nourrie correctement, votre chevelure retrouvera sa forme. Elle sera plus belle et plus résistante.

Les lavages sont moins fréquents

Avec un shampoing classique, nous avons tendance à laver très régulièrement nos cheveux, car ils graissent très vite. Cela est causé par l’agression des sulfates contenus dans le produit. Les personnes utilisant un shampoing bio n’ont pas ce problème. Le cuir chevelu est assaini et les cheveux accrochent beaucoup moins de saletés. Ainsi, il est possible d’espacer les lavages d’une semaine au lieu de deux ou trois jours. Cependant, le cuir chevelu a besoin de temps pour s’adapter au changement. Il faudra donc faire preuve de patience.

Les cheveux poussent plus vite

En arrêtant d’utiliser un shampoing chimique, vous stimulerez considérablement la pousse de vos cheveux. En effet, le cheveu pousse mieux et plus vite avec une routine capillaire naturelle. Laisser le cheveu brut et propre sans enveloppe siliconée est l’un des principaux objectifs du shampoing bio. Les soins que vous allez prodiguer à vos cheveux seront mieux assimilés et la qualité de votre chevelure s’améliorera à vue d’œil. Elle sera moins sujette aux fourches et nécessitera donc moins de coupe.

L’utilisation d’un shampoing bio contribue à la préservation de l’environnement

L’utilisation d’un shampoing bio contribue à la limitation de la pollution domestique en particulier de l’eau. Il est important de savoir que l’eau utilisée au quotidien est épurée et réinjectée dans le circuit de la consommation ou rejetée dans la nature. Chargée de produits chimiques, l’eau rejetée dans la nature nuit considérablement à l’environnement en perturbant la faune et la flore. Par contre, une eau faible en produits chimiques et polluants est plus facile à nettoyer et plus propre à utiliser. Par ailleurs, la consommation responsable ne se limite pas à la composante respectueuse de l’environnement du produit. Les entreprises de marque veillent aussi à l’aspect durable de leur production. Ils se procurent les matières premières en veillant à ne pas détruire l’écosystème.

Atout de charme par excellence de la gent féminine, les cheveux doivent être traités avec soin et attention. Le choix d’un bon shampoing adapté est indispensable pour les garder beaux et en bonne santé.

Les shampoings conventionnels

Chevelure plus belle, plus brillante, plus volumineuse, plus facile à coiffer… Nombreuses sont les promesses des shampoings classiques. Toutefois, la plupart des éléments qui les composent proviennent de la pétrochimie ce qui n’est pas toujours bénéfique pour la fibre capillaire.

Le silicone

Le silicone est présent dans la majorité des shampoings et après-shampoings classiques. Son rôle est de faciliter le coiffage et de protéger la chevelure contre l’humidité. Cependant, c’est un produit dérivé du pétrole qui agit comme un agent occlusif. Le silicone ternit et assèche les cheveux tout en favorisant la sécrétion de sébum. Les cheveux deviennent gras rapidement. Il est également important de noter que le silicone met des centaines d’années à se dégrader et est nocif pour l’environnement.

Les parabènes

Bon nombre de shampoings classiques contiennent aussi des parabènes. Ce sont des conservateurs provenant de la pétrochimie. Allergisants et irritants pour l’organisme, ces agents conservateurs contribuent à l’apparition de certains cancers dont le cancer du sein. La mention « sans parabène » sur certains produits ne garantit pas, pour autant, leur absence. Ils se déclinent en divers sous-produits : calcium paraben, ethylparaben, benzylparaben, etc. Il faut faire attention à la liste des produits mentionnés dans le dos du shampoing.

Les sulfates

Il s’agit d’agents moussants et tensioactifs très utilisés dans la composition des shampoings classiques mais aussi la plupart des produits lavants : liquides vaisselle, détergents, etc. Les sulfates sont reconnus pour être très agressifs pour le cuir chevelu. L’utilisation d’un produit à base de sulfates est susceptible de causer diverses réactions cutanées. Celles-ci peuvent être une simple irritation, des rougeurs, des poussées d’eczéma, etc. Comme le silicone, les sulfates assèchent et graissent rapidement les cheveux. Les shampoings classiques contenant des sulfates se reconnaissent avec la mention « sodium laureth sulfate » ou « l’ammonium lauryl sulfate » dans la liste des ingrédients.

Vous l’aurez compris, contrairement aux multiples promesses vantées par les shampoings aux ingrédients chimiques, ces derniers abîment vos cheveux. Mieux vaut donc vous tourner vers les shampoings bio pour prendre soin de votre chevelure sans l’agresser.