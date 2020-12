Les sneakers avec quelles tenues ?

Également appelées baskets ou tennis, les sneakers sont actuellement très en vogue, et l’engouement qu’elles suscitent continue de croître. Si ces chaussures sont très prisées, c’est parce qu’elles représentent la combinaison parfaite entre le confort et la mode. Le marché des sneakers représente actuellement plusieurs milliards d’euros. D’ailleurs, les grandes marques de luxe ont fini par s’y mettre si elles se sont longtemps détournées de ce business. Rien de tel qu’une paire de sneakers pour ajouter un côté cool à une tenue tout en restant élégant. Découvrez nos idées de look pour porter des sneakers avec style.

Quand le luxe se met aux sneakers

Qui ne possède pas une paire de sneakers dans son dressing ? Aujourd’hui, la fameuse basket (le plus souvent de couleur blanche) continue de rencontrer un franc succès auprès d’un public varié, hommes et femmes, quel que soit leur âge, tant et si bien que désormais, la sphère de la haute couture propose des modèles épurés de grande qualité.

Retour sur l’historique des sneakers

Les sneakers sont à l’origine des chaussures de sport, mais elles ne sont désormais plus utilisées pour leur fonction première. Sortie en 1917, la Converse All Star fait partie des toutes premières sneakers. Elle était destinée aux joueurs de basketball, mais leur utilisation va aujourd’hui au-delà d’une simple pratique sportive. Aujourd’hui, les sneakers sont devenues des incontournables des vestiaires aussi bien des hommes que des femmes. Les marques se sont presque toutes approprié ce phénomène des sneakers et rivalisent de créativité et d’originalité afin de sortir les modèles qui feront fureur auprès du plus grand nombre.

Les sneakers sont des chaussures intemporelles qui traversent les générations. Les Air Max et les Stan Smith sont des exemples de sneakers qui ont été portés par nos ainés et qui sont toujours autant à la mode aujourd’hui. Leur succès s’explique par leur praticité et leur esthétique, mais aussi et surtout par leur grande diversité. Avant la fin des années 90, les sneakers portaient une étiquette performance et ciblaient une discipline sportive distincte. Les Air Jordan étaient par exemple destinés à la pratique du basketball tandis que les Stan Smith ont été créés pour le tennis. Depuis, les marques ont fait la distinction entre les modèles performance et les lifestyle. Elles ont ainsi développé des produits répondant aux besoins spécifiques des sportifs et à ceux qui souhaitent porter des sneakers au quotidien. Les sneakers vont en effet à tout le monde et s’adaptent à toutes les tenues. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Les sneakers de luxe Common Projects

Désormais ce sont les plus grandes marques qui proposent des modèles de sneakers chics et raffinées. Si vous affectionnez le style épuré, simple et efficace, vous aimerez sans doute les différents modèles de chaussures Common Projects, une marque basée à New York. Ces sneakers classiques au design minimaliste sont confectionnées à partir de cuir italien premium et sont estampillées d’un numéro faisant de chaque pièce un modèle unique de la collection. L’objectif des designers est de conférer à ces modèles de chaussures qualité, élégance et sobriété pour vous permettre d’arborer ces chaussures en affichant un style chic et raffiné en toute circonstance.

Les modèles phares de la collection pour hommes et femmes sont la Achille et la Bball, en blanche, en noire, mais qui se déclinent également dans d’autres coloris pour répondre à toutes vos envies.

Ainsi, si vous souhaitez afficher votre différence et miser sur l’aspect sobre de lignes épurées pour vous démarquer, misez sur les sneakers Common Projects.

Comment porter les sneakers ?

Les sneakers ne sont pas réservées uniquement aux sportifs. Vous pouvez en porter, quels que soient votre style et l’événement auquel vous allez assister. Voici quelques idées de looks pour vous inspirer.

Un look décontracté chic avec des baskets montantes

Pour être chic sans avoir l’air trop sérieuse, vous pouvez opter pour une veste noire, une chemise blanche nouée autour de la taille et des baskets montantes noires et blanches. Vous pouvez compléter votre look avec des lunettes de soleil XXL noires et un sac bandoulière en cuir. Vous pouvez adopter ce look aussi bien pour aller travailler que pour aller faire vos courses. Vous pouvez également opter pour d’autres combinaisons telles qu’une veste en cuir, une robe jusqu’aux genoux, un chapeau melon et bien sûr une paire de sneakers. Pour affiner votre silhouette, opter pour un manteau noir ample, un legging verni noir, un haut à motif assorti et des baskets noires et blanches. Complétez ce look avec une bandoulière imprimée léopard.

Un look urban grunge

Le look urban grunge fait son retour. Pour l’adopter, optez pour l’indispensable chemise à carreaux rouge, un gilet de motard noir, un bonnet gris ou noir, un legging noir et une paire de sneakers. Vous pouvez également opter pour un jean denim bleu à revers avec une paire de sneakers blanches, une chemise à carreaux rouge et un gilet en jean. N’oubliez pas de porter une petite bandoulière noire en cuir pour ajouter du style à votre look.

Un look élégant avec des sneakers Common Projects

Les sneakers sont adaptés à tous les looks et à tous les styles. Vous pouvez être à la fois élégante et cool avec ces chaussures. Il n’y a donc pas de raison d’hésiter à associer une tenue élégante avec des sneakers Bball Common Projects. Vous pouvez par exemple porter une robe moulante noire courte ou mi-longue, un sac de luxe et une paire de sneakers blanches ou argentées.

Un look rock

Les sneakers vont également parfaitement bien avec un look rock. Mettez de côté les boots en cuir et les talons peu pratiques et confortables et optez pour des sneakers pour moderniser votre look rock. Associez un jean slim en denim avec un perfecto noir clouté et des sneakers de votre choix de préférence à semelle plate. Vous pouvez aussi bien opter pour des sneakers low (basses) et mid (mi-montantes) que hi (montantes) pour agrémenter votre look.

Vous pouvez également mettre un legging en cuir avec une veste et un top à paillettes avec vos sneakers. Ce look est parfait pour vous rendre à une soirée, au travail ou à un événement décontracté.

Un look sporty

Le sporty est également tendance et ce look est évidemment idéal pour porter des sneakers. Vous pouvez être à la fois féminine et sportive en optant pour un survêtement coordonné avec bandes et un crop top. Et ce n’est pas parce que vous êtes ronde que vous devez vous priver de mettre un crop top. En effet, vous pouvez en porter à condition que le bas soit à taille haute.

Pour résumer, les sneakers ont toujours été des incontournables de nos garde-robes et cela n’est pas près de changer. Vous pouvez les associer à n’importe quel look, et il n’y a pas de règles strictes à suivre pour cela. À vous de choisir les modèles qui vous plaisent et qui correspondent à votre style.