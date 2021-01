Look : démarquez-vous grâce à un accessoire original

En matière de mode, il y a « avoir son style » et « avoir du style ». Si pour le premier, toutes les fantaisies sont permises, pour le second ce n’est pas toujours gagné ! Encore plus quand les pièces tendance du moment ont justement… tendance à flatter des silhouettes plutôt du genre filiforme. Que l’on assume ses rondeurs ou non, il est vrai que certaines pièces vestimentaires nous vont bien et d’autres moins. Mais l’art de bien s’habiller, c’est aussi celui de bien accessoiriser ! L’élément qui fait mouche dans un look, c’est celui qui attire le regard là où nous le voulons et qui rehausse une tenue un peu trop basique. Voici quelques idées d’accessoires à utiliser sur des pièces tendance et à réutiliser pour pimper vos tenues préférées !

Poncho et cape, le grand retour

S’il y a bien une pièce qui nous va bien, à nous les rondes, c’est bien la cape et le poncho aperçus sur les podiums de Philosophy et Carolina Herrera ! On choisit la coupe « sous les fesses », en drap de laine ou en flanelle, et on fait attention à la largeur d’épaules surtout si on est plutôt fine du haut. Avec un poncho original pour femme, c’est le confort et le style assurés. On adore le motif tribal du poncho super tendance, et aussi le tartan so Kate Middleton avec sa capuche bordée de fausse fourrure, tellement cocooning pour se blottir dedans quand le vent souffle ! Et pour suivre la mode, on le choisit à franges comme chez Michael Kors.

Ce qui est génial avec le poncho et la cape, c’est son confort et l’absence de manches qui nous boudinent et nous gênent, mais il faut tout de même veiller à ne pas choisir le vêtement trop large non plus. Associez le poncho avec un jeans slim, une paire de bottines, et si vous l’osez, avec un chapeau (pourvu que la cape n’ait pas de capuche bien sûr) : style fashion garanti !

Le pull à col roulé so 70’s

Les années 70 ont toujours la cote chez les grands couturiers : aperçu chez Zadig & Voltaire et chez Chloé, il faut oser le porter avec un motif très… seventies. Si vous n’avez pas très envie de ressembler à la tapisserie de vos grands-parents, pimpez le pull à col roulé en laine avec un beau sautoir en le choisissant d’une couleur complémentaire. Si par exemple vous portez un pull bleu uni sur un jeans tout aussi bleu, éclairez votre tenue avec un collier orange et ça tombe bien, la mode est au XXL et en plus, le sautoir allonge le buste. Rappelez le jeu de couleurs par-ci par-là en osant assortir vos boucles d’oreilles et pourquoi pas votre vernis à ongles à cette couleur chaleureuse, qui va venir réveiller un bleu un peu trop classique.

Si vous cherchez un look un peu plus structuré avec le pull à col roulé, mettez votre taille fine en valeur avec la ceinture XXL très à la mode aperçue chez Prada, Dior ou encore Isabel Marant ! C’est l’occasion de craquer pour un jeans flashy, jaune vif par exemple (couleur Pantone de l’année 2021), pour booster un haut et des bottes noirs. Marre des teintes de l’hiver ? Le rose pétard fait aussi son grand retour cette année, pour réveiller la morosité.

Les bottines fan des sixties

Vous les avez sûrement déjà aperçues, ces bottes blanches à talon carré qu’on voit partout ? Ca tombe bien, rien de mieux pour allonger la jambe qu’une bonne paire de talons, et c’est encore mieux s’ils sont carrés : plus de stabilité, et quand on est ronde, une silhouette plus équilibrée. Le risque avec le talon fin, c’est d’avoir l’air juchée en équilibre sur un tout petit point d’appui et de donner une impression de lourdeur globale. Préférez le talon rond ou carré pour ces jolies bottes blanches qui nous font une jambe d’enfer. Attention aux excès, le satiné ou l’effet plastique n’est pas forcément du meilleur goût sur toutes les tenues. Gare au combo leggings en vinyle et bottes brillantes, même si le disco est à la mode !

Pour réveiller votre look pull près du corps et jupe longue fluide (on évite le jeans flare si on a la jambe un peu épaisse), rien de mieux qu’une paire de bottines blanches so retro qui pointent leur nez pointu sous les plis qui allongent la silhouette, pour des jambes interminables et une taille plus haute. Et si vous l’osez… sortez le perfecto noir, car le cuir maintient sa place de top tendance en 2021. La pièce qui change tout ? Le sac moyen ou grand porté à bout de bras (pas en bandoulière) assorti aux chaussures !

Le masque, encore et toujours

On ne l’avait pas vu venir, celui-là, mais il fait désormais partie du paysage urbain au même titre que le sac à main. Exit le masque jetable bleu ou blanc qui nous fait un bec de canard ou donne l’impression de sortir du laboratoire : d’abord, c’est pas écolo, et en plus c’est moche. Puisqu’on est obligées de faire avec, autant que ce soit en beauté : profitez de l’occasion pour assortir vos masques en tissu à votre look ! Avec le motif qui fait mouche, la couleur qui va bien, le masque devient un accessoire tendance à part entière comme chez les grands designers couture qui n’hésitent pas à se l’approprier.

Et puisqu’il ne laisse dépasser que vos yeux, s’ils sont de couleur claire, mettez-les en valeur avec le liner graphique, 100% noir pour un effet khôl ou smoke. On l’aime intense, épais et marqué, au contraire de l’autre facette de la tendance qui ne jure que par la palette nude, même glamour. Si vous avez les yeux marron, osez ajouter le petit détail doré qui fera toute la différence, pour des yeux ultra lookés. Vous tenez à porter le rouge à lèvres quand même ? Sur les podiums, la bouche 2021 s’affiche en rouge glamour ou dark, comme un défi gourmand à l’année qui nous attend. C’est pas parce qu’on porte un masque qu’on va se priver de lipstick !

Et vous, quel look vous allez pimper en 2021 ?