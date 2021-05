Les choses que les femmes aimeraient toujours entendre 

Passer à la vitesse supérieure, réussir à l’impressionner, tout ceci, vous pouvez le faire juste avec des mots. En effet, aussi banal et surfait qu’il paraisse, le meilleur moyen pour faire chavirer le cœur d’une femme reste le langage. Découvrez alors les 30 choses qu’elles aimeraient que vous leur chuchotiez à l’oreille.

30 choses que les femmes veulent entendre

Je t’aime tellement

Pour convaincre l’élu de votre cœur, n’hésitez pas à lui déclarer votre flamme. En effet, les femmes sont émotives et aiment que vous leur avouiez vos sentiments.

Je reconnais que j’aurais dû…

Il est bien de montrer sa masculinité, mais ce n’est pas une raison de toujours jouer à l’homme parfait. Si vous continuez ainsi, elle se sentira trop faible et vous pouvez commencer par lui dire adieu.

Dans quelques années, je nous vois…

Si vous voulez passer un cap important dans votre relation, alors il est crucial de partager vos projets d’avenir avec votre âme sœur.

Tu es magnifique

Elle semble redondante, usuelle, voire ancienne, mais ce n’est pas le cas. Cette formule est imparable pour décocher chez votre dulcinée, un charmant sourire.

Je pense tellement à toi

Oui, on le sait, difficile de se retirer d’une journée chargée pour envoyer quelques textos à sa dulcinée. Mais faites-le si possible. Dites-lui combien vos pensées s’envolent vers elle.

Compte sur moi

Il peut arriver que votre amie traverse une période difficile. Ce n’est pas le moment de la délaisser, soyez là pour elle.

Dis-moi ce qui ne va pas??

Si vous la sentez angoissée, perdue, anxieuse, la meilleure manière de l’aider est de lui poser des questions afin de la soulager.

Tu as le corps qu’il faut

Beaucoup de femmes sont complexées par leur silhouette. C’est à vous de trouver les mots justes pour apaiser ses craintes. Ainsi, elle se sentira toujours à l’aise à vos côtés.

Que dois-je faire pour toi??

Face à certaines situations, les femmes veulent que vous montriez votre dévouement. Exprimez donc votre disponibilité à l’accompagner à tout moment.

Dis-moi ce que tu en penses??

Ne jouez pas au loup solitaire sinon vous la perdrez. Faites des causeries. Une ambiance de convivialité va vite s’installer.

Tu me manques tellement

Votre petite amie doit savoir que vous n’êtes plus le même sans elle à côté. Alors, exprimez votre manque de la voir, de la toucher, de la prendre dans vos bras.

Je nous ai réservé un restaurant le dimanche

La routine n’est bonne ni pour votre bien-être ni pour nouer des liens avec votre petite amie. Sortez donc de temps en temps le grand jeu.

J’adore ta manière de…

Pour conquérir une femme hésitante, louez ses qualités. Elle ne pourra pas s’empêcher de vous sourire.

Tu es tellement sexy

Lorsqu’elle vous dévoile son corps, votre chérie s’entend à ce que vous tombiez sous son charme. Alors, restez naturel et exprimez ce désir qui naît en vous.

Voudrais-tu que je t’aide??

Soyez un gentleman dans l’âme. Demandez si elle a besoin de vous pour les tâches domestiques.

Comment s’est déroulée ta journée??

Soyez toujours à l’écoute de votre femme. En effet, raconter sa journée lui permettra d’évacuer le stress.

Ce que tu dis est vrai

Évitez de toujours avoir le dernier mot. Un homme vindicatif, c’est l’horreur pour les femmes.

Je suis désolé

Lorsque vous commettez une mauvaise action, ayez l’amabilité de la reconnaître.

Il ne fait que te dévorer du regard depuis

Les femmes adorent être le centre d’attraction partout où elles vont surtout quand c’est vous qui le leur notifiez cela. Sur un ton jaloux et doux à la fois, dites-lui combien le monsieur à côté ne cesse de la contempler.

Je te fais confiance

Évitez tout le temps d’être sur le qui-vive. Vous devez apprendre à lui céder plus de responsabilités et plus croire en elle.

Je t’admire tellement

Si vous éprouvez quelque chose pour elle, c’est normal que vous l’admiriez. Mais dites-le quand l’occasion se présente.

Tu es une bonne personne

Au-delà du sentiment que vous partagez, louez son comportement en société. Accordez beaucoup d’importance à votre âme sœur, pas seulement en tant que petite amie.

Je serai ravi de rencontrer ton entourage

Pour flairer un coureur de jupons, certaines femmes n’hésitent pas à utiliser cette stratégie. Soyez donc prêt à rencontrer son entourage au cas où elle vous le demanderait.

Ce soir, c’est moi qui cuisine

À défaut de l’accompagner dans les activités domestiques, vous pouvez de temps à autre prendre le leadership. Elle sera charmée.

Laisse-moi te prendre dans mes bras

Lorsqu’elle est pensive ou préoccupée, laissez-la s’agripper à vous. Vous êtes le rocher qui lui permet de rester debout.

C’était ma meilleure nuit

Certaines femmes voudraient que vous appréciez leurs compétences au lit. Ne soyez pas timide et elles se donneront encore plus les prochaines fois.

Quelle est la pire chose que tu n’as jamais faite??

Connaître votre âme sœur participe à solidifier le lien qui vous unit. Amenez-la à vous confier ses plus profonds secrets même les plus insolites.

Je voudrais que…

Vous devriez exprimer vos besoins si vous êtes à côté de votre petite amie. Elle ne pourra pas toujours deviner ce qui vous ferait plaisir.

Je t’appelle un taxi??

Passez maître en improvisation pour combler votre dulcinée de joie. Vous l’aiderez ainsi à accomplir beaucoup de tâches sans qu’elle le demande.

J’aime bien tes parents

N’installez pas un climat hostile entre vous et sa famille. Elle vous saura gré d’avoir de bonnes relations avec ses parents.