Comment bien choisir sa fouta ? 5 critères indispensables !

Rayée ou brodée, la fouta est devenue un accessoire de mode très tendance. Élégante, elle s’invite parmi les serviettes de bain et les draps de plage et essuie le corps de son utilisatrice. Sa confection relève du domaine de l’art et nécessite diverses matières, comme le coton bio. Quoi qu’il en soit, utilisée comme un tapis de plage ou comme une serviette de toilette dans les hammams ou les jacuzzis, elle se décline sous une gamme variée de modèles. Quels critères considérer pour bien choisir le vôtre ? Nous vous en présentons 5 dans cet article.

1. Le type de tissage voulu

En fonction du mode de tissage, il existe deux catégories de fouta : la fouta tunisienne plate et la fouta nid d’abeille. La première est légère et le tissu doux et lisse. Vous pouvez l’assortir avec d’autres accessoires, dont votre bikini et votre gant de toilette. Dans tous les cas, le textile de la fouta tunisienne offre un rendu visuel agréable et affiche une bonne capacité d’absorption.

Si vous aimez les motifs, pensez à acheter une fouta nid d’abeille. Les matières utilisées pour sa fabrication sont moelleuses. Son tissu est conçu en pur coton blanc, ce qui rend la serviette absorbante et pratique pour une sortie à la plage. Avec le tissage en alvéole de la serviette de plage, le risque de pénétration de grain de sable présent sur le bord de mer est faible.

Envelopper dans votre moelleux accessoire, vous ressentirez une sensation de bien-être profond. Chez Carré Blanc, nous vous proposons des serviettes de toilette ou des serviettes de plage douces et absorbantes. À vous de trouver le modèle qui vous correspond.

2. La couleur et les finitions

Insérer une fouta dans sa parure de bain, c’est bien, mais il faut qu’elle corresponde à vos goûts. Vous aurez alors du plaisir à la porter chaque fois. Voilà pourquoi la couleur est un critère important. Là aussi, les possibilités abondent : blanc cerise, bleu marine, bleu ciel, ocre, turquoise, jaune, beige, violet, fraise, gris anthracite, gris foncé, serviette multicolore, etc.

Puisque les coloris qui existent sont nombreux, vous devriez vous laisser guider par vos préférences. Pourquoi ne pas chercher un linge de maison avec une couleur dominante et unie avec votre maillot de bain ? Des couleurs vives peuvent aussi faire votre bonheur.

En plus des couleurs, n’hésitez pas à choisir des modèles ayant des rayures. Ces derniers donnent du cachet à votre accessoire. À cet effet, dans le catalogue des produits de Carré Blanc,nous vous proposons des serviettes et draps originaux. Entre autres, nous vous offrons des fouta de plage avec une représentation de girafe, de soleil, et même de fraise. Elles sont polyvalentes.

3. Les dimensions de la fouta

Quand on veut acheter une fouta, le critère de la dimension est tout aussi important que celui de la couleur. En effet, la taille de l’accessoire définit l’utilisation que vous pourrez en faire. Il en existe plusieurs modèles, mais la dimension la plus courante est la 100 x 200 cm. Les serviettes de ce type sont parfaites pour vous recouvrir lorsque vous allez bronzer à la plage par exemple.

Vous pourriez aussi opter pour un modèle plus grand : 200 x 300 cm. Une fouta taille XXL peut être utilisée pour les sorties à la plage en famille ou avec des amis. Elle ressemble à un drap de plage et peut accueillir toute la famille sans qu’il y ait besoin de recourir à une autre serviette. C’est pratique si vous prévoyez de prendre un repas à la plage ou de faire un pique-nique.

Grande taille ou petite taille, votre linge de salle de bain doit pouvoir s’adapter à tous vos besoins, tout en vous offrant le confort que vous recherchez.

4. Le mode d’entretien

Les foutas sont des serviettes. À ce titre, elles doivent être bien entretenues pour éviter qu’elles s’endommagent. Pour cause, un linge de bain mal entretenu peut perdre sa souplesse et sa douceur. Il en est de même si le mode de lavage ou de séchage que vous adoptez n’est pas celui que recommande le fabricant. Prenez donc soin de sécher votre drap de bain correctement.

Par conséquent, avant de porter votre choix sur une fouta, assurez-vous d’en comprendre le mode d’entretien. La majorité des modèles n’est cependant pas difficile à entretenir, il suffit d’un lavage en machine et d’un séchage au soleil et les mauvaises odeurs disparaissent.

5. Le prix

Le prix des foutas varie. En fonction de la taille de l’accessoire et de sa qualité, il peut être élevé. Tout dépend de vos besoins et de vos préférences. Notre conseil : définissez votre budget puis partez à la recherche des serviettes de toilette dont vous avez besoin.

En matière de prix, la boutique Carré Blanc se présente comme un leader dans le domaine de la vente des foutas pas cher. Nos modèles fabriqués de manière artisanale sont de qualité supérieure. Ainsi, nous vous offrons des pièces uniques et originales pour vous essuyer librement. Par ailleurs, nous proposons plusieurs coloris pour répondre à vos goûts.

En conclusion, afin de bien choisir votre fouta, vous devez prendre en compte plusieurs éléments : la taille, la couleur, le mode d’entretien, le type de tissage et le prix. Cela dit, qu’importent les critères que vous considérez, vous trouverez assurément un bon modèle dans notre boutique. Nous avons un excellent rapport qualité/prix.