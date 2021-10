Pourquoi choisir un logiciel pour salon de coiffure ?

Chaque jour, les gérants des salons de coiffure doivent recevoir un grand nombre de clients. Pour arriver à bien les gérer, ils doivent s’appuyer sur un bon outil de gestion. Le logiciel pour salon de coiffure est aujourd’hui un outil indispensable pour aider les coiffeurs à développer efficacement leurs entreprises. Il permet de soulager leur emploi du temps et de fidéliser leurs clients. Son utilisation permet aussi d’améliorer les revenus de l’entreprise. Voici 7 raisons principales pour lesquelles vous devez opter pour un logiciel de coiffure.

Facilite le management du salon

Les logiciels pour salon de coiffure permettent de gérer tous les aspects d’un salon depuis une source unique. Ils offrent à vos clients une multitude d’options. Avec juste quelques clics, ils peuvent programmer un rendez-vous et le payer. Lorsqu’ils sont connectés, ils peuvent modifier leur rendez-vous et leur moyen de paiement. Ils peuvent ajouter des produits au panier, et même une réserver une commande de nourriture. Le logiciel coiffure permet également à vos clients de profiter de codes promotionnels et de coupons de réduction.

Facilite une gestion du temps et un enregistrement de la clientèle

Le logiciel de coiffure est un outil efficace d’optimisation du temps. Il a l’avantage de réduire les erreurs communément commises par les coiffeurs.

De nombreux coiffeurs oublient fréquemment de vérifier les dossiers des clients. D’autres oublient également d’envoyer une confirmation à leurs clients potentiels. Sans cette confirmation, certains clients pourraient se retrouver avec une coiffure ou une teinte non-désirable. Malheureusement, cette situation pourrait créer des clients mécontents.

Le logiciel de gestion du salon à l’avantage de vous aider à assurer un meilleur suivi des dossiers de votre clientèle.

Évite les situations de rupture de stock

Il peut arriver que le produit voulu par un client ne soit plus disponible dans vos stocks. Prenez par exemple le cas d’une cliente qui voudrait se faire poser des ongles. Cependant, vous n’avez plus dans vos stocks le type d’ongles qu’elle désire. De pareilles situations sont fréquentes pour de nombreux salons. De nos jours, quelques secondes suffisent pour que la cliente laisse un avis négatif sur vos réseaux sociaux.

Pour éviter cela, vous devez veiller à la gestion de vos stocks. Le logiciel vous fournira une mise à jour de vos niveaux de stock en temps réel. En général, les logiciels de salon de coiffure établissent systématiquement des bons de commande en se basant sur l’historique des achats. Il s’assure également que vous ne bloquez pas inutilement vos ressources en stockant plus de produits qu’il n’en faut.

Le logiciel peut également vous donner des informations utiles comme les produits les mieux vendus et les moins vendus. Ces informations vous permettront d’optimiser vos décisions de commandes de stock.

Facilite les contrôles fiscaux

Les logiciels de gestion de salon de coiffure sont en général certifiés par l’ANAFOR ou par la LNE à l’aide de la certification de l’éditeur du logiciel de caisse.

De nombreux coiffeurs sont allergiques aux notions telles que : état de TVA, remise de chèques, liste de cartes… Grâce au logiciel de gestion du salon, vous ne craignez plus de faire des erreurs. En quelques clics, les documents importants seront imprimés, et même transférer à votre comptable.

Si vous optez pour un logiciel certifié dans votre salon, le certificateur sera tenu coupable si le logiciel présente une fraude.

Assure une meilleure expérience client

Le logiciel du salon de coiffeur garantit aux clients un service de qualité. Il vous permet de répondre efficacement à leurs attentes.

En effet, ce logiciel se comporte comme une géante base de données où toutes les informations utiles sont stockées. Il enregistre des informations sur les précédents rendez-vous de vos clients et les services qu’ils ont sollicités. Il vous permet d’avoir une idée claire de la régularité de vos clients. Lorsqu’elles sont utilisées intelligemment, ces informations valent de l’or.

Prenons l’exemple d’une cliente de votre salon, qui a pris l’habitude de passer se coiffer chaque mois. De façon périodique, vous pouvez lui envoyer un petit message de rappel pour les traitements de suivi. Le logiciel peut également vous permettre d’identifier les clients qui ne vous ont pas rendu visite depuis un moment. Vous pourrez ainsi leur envoyer un petit message de relance « Vous nous manquez ». Ils se sentiront valorisés par une telle attention et daigneront revenir vers vous.

Le logiciel coiffure gratuit vous permet également d’éviter les doubles réservations. Ce problème courant dans de nombreux salons peut être une grande source de frustrations et de désagréments. Faire patienter un client après lui avoir donné un rendez-vous ne donne pas une bonne image de votre salon. Grâce au système de réservation du logiciel, vous n’aurez plus de soucis à vous faire.

En d’autres termes, vous aurez moins d’efforts à faire pour fidéliser votre clientèle. Désormais, vous avez toutes les cartes en main.

Baisse le taux d’absences et les retards

Les rappels de rendez-vous par message peuvent réduire les défections de plus de 50 %. L’impact de cette réduction sur vos revenus est loin d’être négligeable.

Nul n’est à l’abri du fameux ‘no-shows’. De temps à autre, les clients oublient leur rendez-vous au salon. Surtout lorsqu’ils n’y ont pas mis les pieds depuis un moment, ils se présentent à la mauvaise heure/date. Cela peut perturber votre planification, et même vos revenus.

Heureusement, cette situation peut facilement être dénouée par des rappels automatiques de rendez-vous. Un logiciel de salon à la capacité d’automatiser le rappel des prochains rendez-vous à vos clients. Il se charge d’alerter systématiquement vos clients par courrier électronique ou SMS. Ce système réduit énormément les ‘no shows’ et les retards.

Au lieu de passer du temps à rappeler individuellement chaque client, vous pouvez vous charger d’autres tâches plus importantes. De plus, la réduction des absences vous permettra d’augmenter significativement vos revenus.

Tout ce que vous aurez à faire, c’est de paramétrer le logiciel en y insérant les données des clients. De façon périodique et automatique, il se chargera d’envoyer les rappels de rendez-vous.