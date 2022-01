Ce qu’on trouve dans une salle de bain écologique

Être écolo ne se limite pas à l’adoption de gestes et d’habitudes éco-citoyens au quotidien. Cela implique aussi l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs avec des matériaux et équipements respectueux de l’environnement. L’utilisation de produits écologiques dans la vie de tous les jours fait aussi partie de cette routine. Découvrez ainsi à travers ces quelques lignes tout ce qu’on peut trouver dans une salle de bain écologique.

Du shampoing solide : l’élément de base dans une salle de bain écologique

Les shampoings solides et classiques ont le même rôle, mais diffèrent sur de nombreux points. Les shampoings conventionnels sont particulièrement riches en produits dérivés de la pétrochimie tels que le silicone qui est nocif pour la santé et l’environnement. Ils se présentent sous forme de liquide contenu dans un récipient. Le shampoing solide quant à lui est principalement composé d’ingrédients naturels et bio. Il contient très peu d’eau et est entièrement dépourvu de produits dérivés de la pétrochimie. Ce produit écologique prend souvent la forme de galets, de pains de savon, de fleurs, d’ourson ou autre.

Pourquoi utiliser un shampoing solide ?

Les shampoings solides séduisent pour de nombreuses raisons. Ces produits sont tout aussi efficaces que leurs homologues, mais sont beaucoup plus sains. Formulés avec des agents moussants extraits d’huiles protectrices, d’argile, d’extraits de végétaux ou du beurre végétal, les shampoings solides n’agressent pas la fibre capillaire et respectent la production de sébum naturelle. Lavés régulièrement avec ce genre de produit, les cheveux deviennent plus beaux, plus doux et plus forts.

L’utilisation d’un shampoing solide contribue aussi à la protection de l’environnement grâce à sa composition et à son emballage. En effet, aucune trace de plastique n’est utilisée dans le packaging du produit. Le shampoing solide est essentiellement emballé avec du carton recyclable ou de la cellulose de bois compostable, ce qui réduit de manière significative la production de bouteilles en plastique. Les économies réalisées figurent également parmi les avantages d’un shampoing solide : sachez en effet qu’un pain de ce produit est similaire à la quantité de 3 bouteilles de shampoing classique. Le shampoing solide vous permet ainsi de laver vos cheveux 70 à 80 fois. De plus, vous pouvez le ranger facilement dans votre sac ou votre valise sans craindre qu’il se répande et abîme vos affaires.

Comment utiliser un shampoing solide ?

Il est très facile d’utiliser un shampoing solide. Vous n’avez qu’à le faire mousser avec de l’eau sur les cheveux mouillés ou dans les mains. Pensez à masser doucement les racines et à bien répartir le produit pour optimiser son efficacité. Après cela, il ne vous reste plus qu’à rincer abondamment les cheveux tout en veillant à ce que le shampoing s’écoule sur les longueurs.

Comment choisir son shampoing solide ?

Comme tous les shampoings, un shampoing solide se choisit en fonction du type de cheveux. Par exemple, si vous avez les cheveux gras et sans volume, optez pour un shampoing solide à base de protéine de riz ou de poudre d’orties séchées. En plus d’hydrater et de nourrir la chevelure, la protéine de riz lui apporte force et volume. La poudre d’orties séchées quant à elle régule le sébum et atténue l’état pelliculaire tout en tonifiant le cuir chevelu. En revanche, si vous avez le cuir chevelu sensible et sujet aux démangeaisons, veillez à choisir un shampoing solide doux à base de patchouli, de géranium ou de tea tree. Agissant comme un fortifiant, celui-ci va réparer vos cheveux, les rendre volumineux et brillants. Le démêlage sera également plus facile.

Du savon bio : un indispensable

Les savons bio sont très présents dans les salles de bain écologiques. Comme le shampoing, le savon bio est formulé avec des ingrédients d’origine naturelle et issus de l’agriculture biologique. C’est un produit sans huile de palme qui est 100 % biodégradable, fabriqué, coupé et emballé à la main. Actuellement, il existe une grande variété de savons bio, végans et adaptés à tous les usages et les besoins. Pour choisir le vôtre, vous devez donc vous pencher sur ces points.

Un savon bio pour barbe

Pour le rasage, par exemple, il convient de se tourner vers un savon bio surgras à 7 % et riche en glycérine. Ainsi, le rasage se fera tout en douceur. Les ingrédients utilisés pour la fabrication de ce savon sont généralement le beurre de karité, l’huile de noix de coco, l’huile de ricin, l’huile végétale d’avocat, la glycérine végétale et l’argile blanche. Chacun de ces éléments possède des bienfaits considérables sur la peau. Le beurre de karité, par exemple, permet d’apaiser et d’hydrater la peau en profondeur. Il agit également comme un assouplissant et un adoucissant.

La glycérine végétale pour sa part a un pouvoir humectant, hydratant et émulsifiant. Elle permet de maintenir la teneur en eau de la peau et l’équilibre du film hydrolipidique, tout en renforçant la protection de la barrière cutanée des agressions extérieures. Concernant l’huile de ricin, elle permet de nourrir la barbe et la peau en profondeur. Composée d’environ 90 % d’acides gras et riche en vitamine E, l’huile de ricin renforce aussi la barrière protectrice de la peau pour éviter tous risques de démangeaisons ou de tiraillements.

Un savon bio pour peau sèche

Dans le cas où vous avez la peau sèche, privilégiez un savon naturel à base d’amande douce, d’avocat, de beurre de karité ou d’argile. En plus de nettoyer, de nourrir et de revitaliser la peau, ce produit va apaiser les irritations et les démangeaisons. Il protège également la peau contre le dessèchement tout en favorisant la régénération et la restructuration cellulaires. Les savons à la banane sont également parfaits pour nourrir les peaux sèches. Ce sont des produits particulièrement doux et efficaces contre les signes de l’âge qui sont l’une des principales causes de la sècheresse cutanée. La banane est un fruit particulièrement riche en vitamines et en antioxydants. Il favorise l’élimination des impuretés et des peaux mortes.

Du déodorant solide pour votre salle de bain écolo

De plus en plus de personnes choisissent d’utiliser un déodorant solide au lieu d’un déo classique pour de nombreuses raisons. En fait, les déodorants conventionnels sont pour la plupart composés de sels d’aluminium (un composant nocif pour la santé), d’alcool et de parfums synthétiques qui entraînent des irritations et des allergies. Les parabènes, les conservateurs chimiques et d’autres produits peu recommandables sont également utilisés pour la production de ces produits.

En revanche, les déodorants solides sont principalement élaborés avec des ingrédients naturels aux multiples vertus. Les huiles et les beurres végétaux hydratent et réparent l’épiderme tandis que le bicarbonate de soude permet de neutraliser naturellement les mauvaises odeurs et les bactéries. Les déodorants solides peuvent aussi contenir de l’argile blanche et de l’oxyde de zinc qui absorbent l’humidité ainsi que des huiles essentielles qui possèdent des propriétés antibactériennes et anti-transpirantes.

Par ailleurs, il est important de noter qu’un déodorant solide dure plus longtemps qu’un déo classique. Un déodorant naturel en format solide est égal à deux sticks de déodorant conventionnel. Leur mode d’emploi est identique. Il suffit de passer le déodorant solide sous les aisselles.

Un système de traitement des eaux grises

En dehors des produits de soins quotidiens, il est essentiel d’installer des systèmes permettant d’optimiser votre consommation en eau quotidienne dans le but de réduire au mieux le gaspillage. Et pour ce faire, la mise en place d’un système de traitement des eaux grises est une excellente idée. Celui-ci permet de recycler les eaux de douche, de bain et de lavabo afin de les réutiliser pour les w.c., l’arrosage et le lave-linge. Les systèmes de traitement des eaux grises disposent de nombreux compartiments. Les particules indésirables (telles que les fibres textiles et les cheveux) présentes dans ces eaux sont rejetées dans le tout-à-l’égout. L’eau est pompée toutes les 3 heures et est désinfectée aux ultra-violets avant d’arriver dans les réservoirs d’eau claire.

Une salle d’eau avec des matériaux écologiques

Les matériaux écologiques sont très utilisés dans l’aménagement de salles de bain respectueuses de l’environnement. Parmi les plus prisés, il y a la peinture écologique. Il s’agit d’une peinture qui est principalement composée de pigments minéraux issus d’ocres, d’argiles, de terres colorées ou encore de spinelles. Elle s’applique sans difficulté sur tous les types de surface et est lessivable. La qualité de la peinture écologique est similaire à celle d’une peinture classique. Elle ne dégage que peu d’odeur et ses couleurs résistent aux rayons UV. Néanmoins, elle prend un certain temps à sécher et la palette de couleurs disponibles pour ce type de peinture est moins large.

Pour habiller leurs sols, de plus en plus de personnes choisissent des revêtements en fibres naturelles. Toutefois, ces derniers présentent quelques inconvénients. Les fibres naturelles de noix de coco, par exemple, sont un peu raides au toucher et ne sont pas agréables pour les pieds. Quant au jonc de mer, il demande une légère humidification régulière pour éviter la cassure des fibres.

Il est possible de trouver bien d'autres produits, matériaux et équipements dans une salle de bain écologique. Si vous voulez transformer votre salle de bain actuelle en une version respectueuse de l'environnement, commencez par utiliser des produits de soin naturels et bio au quotidien.