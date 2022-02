Les avantages de l’agriculture biologique

L’agriculture biologique consiste en un système de gestion et de production agricole. Elle combine la biodiversité à des pratiques environnementales permettant la préservation des ressources naturelles. En outre, elle prend en compte le respect du bien-être animal. Cette agriculture aussi appelée bio repose sur plusieurs principes. Vous avez notamment la durabilité, le respect et la valorisation des cycles naturels, l’autonomie et l’équité. Surtout, elle est reconnue pour ces avantages. Quels sont-ils ? Cet article traite de la question.

Respect de l’environnement et la qualité des aliments

L’un des plus grands principes de l’agriculture biologique concerne le respect. De ce fait, elle participe considérablement au respect de la qualité des sols, de la biodiversité, de l’air, de l’eau, des êtres humains et du bien-être animal.

Pour assurer ce fait, il y a une exclusion de l’usage des produits chimiques de synthèse et d’OGM. Dans ces conditions, la consommation de fruits et de légumes provenant de l’agriculture biologique évite les dommages qui peuvent être causés par ces produits chimiques.

De récentes études ont même montré que les aliments bio sont plus riches sur le plan nutritionnel. Aussi, ils ont un meilleur goût. Cela résulte du fait qu’ils mûrissent naturellement et se gorgent de soleil.

Par ailleurs, le rythme naturel des animaux est respecté. Ils sont nourris avec des aliments bio et variés et peuvent accéder au plein air et aux pâturages. Il est aussi important de souligner que ce secteur est en pleine croissance, et donc créateur de valeur ajoutée dans les territoires.

Non utilisation des pesticides

Avec l’agriculture biologique, il n’y a aucune utilisation de pesticides chimiques de synthèse. Elle repose plutôt sur des méthodes naturelles de protection des cultures comme la rotation des cultures et la lutte biologique.

C’est uniquement en cas de menace avérée que des produits de traitement peuvent être utilisés. Cela représente, en réalité, un gros avantage notamment sur le plan de la protection des sols.

Les agriculteurs bio, toujours pour ne pas utiliser les pesticides, s’engagent à faire le nécessaire pour éviter les contaminations environnementales. Dans ce cadre, ils utilisent les méthodes suivantes :

La plantation de haies

Le respect de distance de séparation entre les cultures

La réalisation d’analyses

Le contrôle rigoureux des produits

Le déclassement des produits bio en cas de détection de traces de pesticides.

Bénéfique pour la biodiversité

Un autre avantage de l’agriculture biologique concerne les bénéfices pour la biodiversité. En effet, la bio permet la restauration des écosystèmes terrestres et aquatiques. De plus, elle participe à la protection des espèces animales. Cette agriculture garde et utilise à la fois la biodiversité.

Dans cette optique, elle proscrit l’emploi des produits chimiques de synthèse, privilégie les variétés et les races qui résistent mieux aux maladies, préserve ou aménage des zones naturelles pour une faune indispensable à la pollinisation ou à la prédation des ravageurs.

Pour notre santé et pour l’environnement, nous devons privilégier l’agriculture biologique. En effet, elle respecte tout d’abord l’environnement et assure la qualité des aliments. Ensuite, elle préconise la non-utilisation des pesticides. Enfin, elle est bénéfique pour la biodiversité.