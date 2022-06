Vacances d’été : 5 destinations à visiter

L’été rime généralement avec chaleur, beaux paysages, soirées au clair de lune, plages, etc. Il s’agit également d’une période propice pour vous offrir les vacances dont vous rêvez depuis un moment. Cependant, il n’est pas toujours facile de choisir sa destination de vacances. Quid des 5 meilleures destinations à visiter lors de vos prochaines vacances d’été ?

New York, votre prochaine destination pour les vacances

New York vous embarque dans une aventure hors du commun pour vos vacances d’été. Il s’agit en effet de la plus grande ville des États-Unis avec de nombreux attraits touristiques, culturels, et historiques. New York est réputé pour ses buildings (les plus hauts du continent), au sommet desquels vous pouvez admirer la ville dans son entièreté. Le building le plus haut de cette ville est la tour One World Trade Center qui culmine à 541 mètres de haut. De ce sommet, vous avez une vue panoramique sur New York.

Vous pouvez également admirer New York depuis le Top of the Rock, un observatoire perché au sommet du Rockefeller Center. Il s’agit d’une tour de 70 étages construite au vingtième siècle, et qui culmine à 260 mètres de haut. Du haut de cet édifice, vous verrez Times Square et Central Park au nord, Down Town et l’Empire State Building au sud. Du lever du soleil jusqu’à minuit, la visite de cet observatoire est possible. Il ne vous reste plus qu’à réserver ses visites à des prix exclusifs pour agrémenter votre séjour new-yorkais.

La découverte de Big Apple ne pourrait être complète sans la dégustation de mets typiquement new-yorkais. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans les nombreux restaurants, fast-foods, et autres food-trucks, qui proposent toute sorte de spécialités culinaires. Néanmoins, certains plats tels que le burger, le hot dog, le bagel, le smoked-meat, sont des immanquables.

Visiter la statue de la Liberté et prendre connaissance des nombreuses valeurs qu’elle prône est une belle façon d’achever votre séjour à New York.

Rome, pour une escapade estivale

Ville située au centre ouest de l’Italie, Rome est à la fois la capitale du Latium et celle de l’Italie. Elle est réputée pour son riche patrimoine historique, ses lieux mythiques et sa grande richesse culturelle. Si vous êtes habitués aux petites villes avec un train de vie constant, Rome vous assure un dépaysement total avec un véritable voyage dans le passé. Pour cela, vous pouvez effectuer sur place des visites de lieux emblématiques tels que :

la cité du Vatican,

le Colisée,

le mont Palatin,

Le forum romain, etc.

Si vous êtes passionnés d’histoire, visiter les cryptes et catacombes romaines est un point à ajouter sur votre liste de choses à faire. Ces vestiges racontent plusieurs siècles de l’histoire de la cité romaine.

La ville étant très animée de jour comme de nuit, vous prendrez certainement plaisir à la voir sous toutes ses facettes durant vos visites, excursions, promenades journalières et nocturnes.

Au Vatican, principal pôle d’attraction à Rome, ce sont au total douze musées, soient cinq galeries et 1400 salles, qui vous renseignent sur l’histoire de Rome et du catholicisme. Vous pourrez explorer sur place 7 km d’exposition d’œuvres d’art (peintures et sculptures) collectionnées au fil des siècles. L’architecture de ces majestueux édifices représente également une raison valable pour les visiter durant votre séjour dans la péninsule italienne.

À Rome, vous avez l’embarras du choix en ce qui concerne les spécialités gastronomiques locales. Des pizzas fraîches, aux délicieuses pâtes au fromage, vous avez de quoi régaler vos papilles. En matière de boissons, le café de Rome possède une réputation internationale et vous apprécierez de le déguster en terrasse, tout en profitant de la fameuse dolce vita !

Florence : découvrez son patrimoine à l’occasion d’un séjour en été

À l’instar de Rome, Florence est l’une des villes italiennes les plus visitées chaque année. Il s’agit d’une ville très ancrée dans l’histoire du pays. Considérée comme le berceau de la Renaissance, elle est d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette ville italienne regorge d’un patrimoine artistique impressionnant, composé de palais, d’églises, de musées, de galeries, etc. Mettre le cap sur Florence vous offre la possibilité de visiter ses innombrables sites historiques, touristiques et surtout artistiques. Les immanquables sont :

la cathédrale de Florence,

le Palio et sa fabuleuse course de chevaux à travers la ville,

la galerie de l’Académie et des Offices, etc.

Pour tirer le meilleur profit de la visite de ces sites, faites-vous accompagner par un guide. Des excursions de groupes en bus représentent également une façon intéressante pour mieux découvrir la région et particulièrement son paysage.

Florence, c’est aussi la dégustation de divers crus, essentiellement produits par des viticulteurs locaux. La visite des vignobles fait également partie des activités immanquables à Florence.

La cuisine étant très ancrée dans la culture italienne, des cours de cuisine sont donnés dans la ville pour apprendre à cuisiner les spécialités locales. C’est l’occasion pour vous d’apprendre des techniques culinaires qui changeront sans doute votre manière de cuisiner. La dégustation des mets et leur association, avec les cuvées italiennes, font également partie du programme de ces modules d’apprentissage.

Barcelone

Capitale de la Catalogne et porte d’entrée de la Méditerranée, Barcelone est une destination parfaite pour vos vacances d’été. En effet, cette ville espagnole vous garantit un séjour mémorable avec de nombreuses activités de découverte à faire sur place. Que vous vous y rendiez seul, en famille ou entre amis, vous trouverez forcément de quoi vous occuper durant votre séjour barcelonais.

À Barcelone, vous pouvez contempler des architectures incroyables, de diverses époques, et qui gardent leur charme dans le temps. Lors de balades en bus, à pied ou à vélo, vous pouvez contempler les anciens quartiers à tendance gothique tels que Barri Gotic. Les sites que vous ne devez manquer sous aucun prétexte lors de votre passage à Barcelone sont :

la cathédrale Sainte-Croix,

le château de Barcelone,

la Sagrada Familia,

les Ramblas,

le musée national d’art de Catalogne,

la Casa Vicens,

le marché de la Boqueria,

le Mirador de Colom, etc.

Si vous êtes passionnés de football, le camp Nou est un immanquable à Barcelone. Il s’agit en effet d’un site entièrement dédié au FC Barcelone, l’un des plus grands clubs de football au monde. Il se compose d’un musée, d’une salle de presse, de stands, d’un célèbre terrain de foot, d’une boutique, etc.

Vivez la passion authentique du Flamenco (danse traditionnelle espagnole) lors de votre passage à Barcelone grâce aux spectacles en live qui s’y déroulent généralement la nuit. Des sites tels que le légendaire Tablao Cordobes vous permettent de voir cette danse réalisée et animée par des professionnels.

La découverte de Barcelone passe également par la dégustation de sa cuisine. Pour cela, des emplacements aux appellations spéciales sont les plus indiqués. Il s’agit par exemple des cervecerias, des tabernas, des tascas, des marisqueria, etc. Vous pouvez déguster dans ces endroits une infinité de spécialités, dont les fameuses tapas. Notez qu’à Barcelone, le déjeuner est généralement servi entre 14 et 16 heures tandis que le dîner se sert de 21 heures à minuit.

L’œnologie est également à l’honneur dans cette ville espagnole qui abrite de nombreux domaines viticoles que vous pourrez voir de près à l’occasion de visites guidées.

Londres, une destination idéale en été

Londres est la destination parfaite si vous voulez collectionner les souvenirs. Il s’agit en effet de la plus grande ville du Royaume-Uni située au sud-est de l’Angleterre. Elle possède une histoire qui s’étale sur près de 2000 ans.

Londres possède de nombreuses attractions, et notamment la roue du millénaire, le London Eye, qui fait partie de l’une des plus importantes attractions de la cité. Elle est visitée par des millions de personnes chaque année. Elle se compose de nombreuses cabines en verre à partir desquelles vous avez une vue panoramique des édifices et des zones emblématiques de la ville. Depuis la roue du millénaire, vous pouvez observer par exemple : la Tamise, le pont de Westminster, Big Ben, le palais de Westminster, etc. Les nombreux bâtiments modernes de la ville de Londres sont également visibles depuis le London Eye.

Généralement ouvert jusqu’à 18 heures, le London Eye n’est accessible la nuit qu’en été, où la plage horaire s’étend de 10 h à 20 h 30. Vous pouvez alors profiter de la magnifique vue nocturne sur la ville. Vous verrez alors clairement les chambres du parlement, le dôme de la cathédrale Saint-Paul, le Waterloo Bridge, etc. parfaitement éclairés pendant la nuit.

Tout comme le London Eye, le Shard est aussi une plateforme d’observation, de 26 étages, pour admirer la ville en hauteur.

Madame Tussauds est l’une des attractions les plus populaires de la ville de Londres. Il s’agit en effet d’un musée qui présente de grandes figures de l’histoire du monde en cire. Vous y verrez par exemple Albert Einstein, la famille royale britannique, etc. Privilégiez les offres qui vous permettent de combiner plusieurs attractions à la fois pour réduire les coûts.

Vous pouvez profiter pleinement du théâtre, de l’opéra, des comédies musicales et de bien d’autres œuvres artistiques lors de votre passage à Londres.