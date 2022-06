10 choses à faire sur Lyon

Il y a tant de choses à faire à Lyon qu’il est difficile de savoir par où commencer ! Cette magnifique ville située au confluent du Rhône et de la Saône est imprégnée d’histoire et de culture. Avec ses charmants bâtiments anciens et ses quartiers modernes animés, il y a quelque chose pour tout le monde à Lyon. Voici 10 choses que vous ne devriez pas manquer lors de votre prochaine visite !

Visiter Notre-Dame de Fourvière

Située au sommet de la colline de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière est l’un des sites les plus emblématiques de Lyon. La basilique a été construite à la fin du XIXe siècle dans un grand style néo-roman, et son extérieur est recouvert de tuiles aux couleurs vives.

Les visiteurs peuvent emprunter un ascenseur ou une longue volée d’escaliers pour atteindre le sommet de la colline, d’où ils peuvent profiter d’une vue panoramique sur Lyon. À l’intérieur de la basilique, on trouve de nombreuses œuvres d’art, notamment un magnifique vitrail représentant la Vierge Marie. Notre-Dame de Fourvière est ouverte tous les jours, et une messe est encore régulièrement célébrée dans la basilique.

Se promener dans le Vieux Lyon

Le Vieux Lyon est le quartier historique de la ville, et il est absolument magnifique. Avec ses rues pavées et ses bâtiments médiévaux, on a l’impression d’avoir remonté le temps. Ne manquez pas d’explorer les traboules, qui sont des passages étroits entre les bâtiments, utilisés autrefois par les ouvriers de la soie pour se rendre à l’école ou la place du marché.

Aujourd’hui, les traboules sont ouvertes au public et constituent un excellent moyen d’explorer le Vieux Lyon sans se perdre !

Se perdre dans les quartiers de la Presqu’île

La Presqu’île est située au cœur de Lyon, entre le Rhône et la Saône. C’est ici que vous trouverez certains des meilleurs magasins, restaurants et lieux de vie nocturne de la ville.

La Presqu’île est divisée en quatre quartiers distincts, chacun ayant son propre caractère unique. Le premier arrondissement, le Vieux Lyon, est le centre historique de la ville et abrite un grand nombre des sites les plus célèbres de Lyon, notamment la cathédrale St-Jean. Le deuxième arrondissement, Perrache, est un centre de transport très fréquenté avec une place de marché animée. Le troisième arrondissement, Bellecour, est le principal quartier commerçant de la ville, tandis que le quatrième arrondissement, la Croix-Rousse, est connu pour ses ateliers de soie traditionnels et ses marchés de rue animés.

Quel que soit le quartier que vous explorez, vous êtes sûr de trouver quelque chose à aimer dans la Presqu’île.

Visiter la Croix-Rousse

La Croix-Rousse est une colline historique située dans le 4e arrondissement de Lyon. Elle est connue comme la « colline qui travaille » car elle abritait autrefois les canuts, ou ouvriers de la soie, de la ville.

Aujourd’hui, la Croix-Rousse est un quartier dynamique et diversifié avec un large éventail de boutiques et de restaurants. Il abrite également de nombreuses galeries d’art et des musées, ce qui en fait un lieu idéal à visiter pour toute personne intéressée par la culture et l’histoire.

Se promener dans le Parc de la Tête d’Or

Le Parc de la Tête d’Or est l’un des plus grands parcs urbains de France, et c’est l’endroit idéal pour échapper à l’agitation de Lyon. Le parc abrite un zoo, un jardin botanique, un musée d’art et un lac, et il y a de nombreux sentiers de promenade et de cyclisme à explorer.

Le parc est également un lieu populaire pour les pique-niques et les concerts en plein air, et c’est un endroit magnifique pour se détendre un jour d’été. Que vous soyez à la recherche d’une journée amusante ou d’une oasis de paix dans la ville, le Parc de la Tête d’Or vaut vraiment le détour.

Se détendre sur les quais de Saône et du Rhône

Si vous cherchez à vous détendre et à profiter des rayons du soleil, il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire que sur les rives de la Saône et du Rhône. Avec ses douces brises et ses vues imprenables, c’est l’endroit idéal pour se détendre après une longue journée de visites. Et si vous vous sentez énergique, vous pouvez vous promener du fleuve ou même louer un bateau à rames et explorer Lyon depuis l’eau.

Découvrir la fête des lumières

Chaque année, au mois de décembre, la ville se transforme grâce à des expositions lumineuses et des illuminations. C’est un moment magique pour visiter Lyon, lorsque les rues s’animent de lumières scintillantes.

Le festival se déroule généralement sur quatre nuits, du 6 au 9 décembre. Les visiteurs peuvent profiter d’un large éventail d’illuminations, des projections sur les bâtiments aux sculptures et installations lumineuses. De nombreux événements et activités sont également organisés pendant le festival, comme des concerts, des spectacles de rue et des ateliers.

Se régaler de la gastronomie Lyonnaise

Lyon est considérée comme la capitale gastronomique de la France, et pour cause. La ville abrite une grande variété de restaurants, chacun offrant une vision unique de la cuisine française. Des bistrots traditionnels aux restaurants étoilés, Lyon a de quoi satisfaire tous les goûts et tous les budgets.

En plus de son impressionnante scène culinaire, Lyon accueille également un certain nombre de festivals et de marchés gastronomiques. Les visiteurs peuvent goûter à tout, des fromages artisanaux aux pains fraîchement cuits, tout en profitant des paysages et des sons de cette ville dynamique. Que vous soyez à la recherche d’une expérience gastronomique élégante ou d’un repas décontracté entre amis, Lyon est sûre de dépasser vos attentes.

Visiter le musée des Confluences

Situé au cœur de la ville, le musée abrite une collection d’objets et d’expositions qui racontent l’histoire et la culture de Lyon. Les visiteurs peuvent explorer les nombreuses galeries du musée, qui retracent le développement de la ville depuis ses racines romaines jusqu’à son incarnation moderne.

Le musée propose également un certain nombre d’expositions interactives, ce qui en fait une excellente option pour les familles avec enfants. Avec sa richesse d’informations et ses présentations attrayantes, le musée des Confluences offre un aperçu fascinant du passé et du présent de l’une des villes les plus dynamiques de France.

Mettre le cap sur le Parc de Gerland

Situé dans le 7e arrondissement de Lyon, le parc de Gerland est l’un des plus grands parcs urbains de France. Couvrant une superficie de près de 80 hectares, le parc propose aux visiteurs une grande variété d’activités et d’attractions. Les visiteurs peuvent se promener dans les jardins luxuriants, se baigner dans la piscine olympique ou explorer le musée sur place.

Le parc dispose également d’une aire de jeux, d’un zoo pour enfants et d’une piste de BMX. De plus, de nombreux événements et activités sont organisés dans le parc tout au long de l’année, comme des concerts, des festivals et des tournois sportifs.