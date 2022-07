Location en camping : 7 destinations françaises de choix

Vous cherchez une destination pour les prochaines vacances ? Pourquoi ne pas (re)découvrir nos régions dans toute leur splendeur ? En effet, nos départements abritent des merveilles, des coins de paradis parfaits pour de belles vacances en famille ou en amoureux. Pour en profiter pleinement, pensez à une location en camping ! Vous allez être au plus proche de la nature, découvrir un environnement naturel authentique et avoir accès à différentes activités adaptées à toutes les préférences.

Optez pour une semaine de camping en Bretagne à un prix intéressant

La Bretagne est bien connue pour son patrimoine naturel et culturel riche et authentique. C’est la destination idéale si vous voulez partir en famille. En effet, elle offre un très large choix d’activités, adaptées aux petits comme aux grands.

Par ailleurs, si vous avez un budget limité, notez que vous allez facilement trouver le camping qui vous convient en Bretagne. En effet, elle compte de nombreux campings à un prix accessible, même en haute saison. Notez que le tarif moyen pour un séjour au camping peut varier entre 100 et 600 € la semaine. Vous allez trouver un mobil home confortable à quelques mètres de la mer, autour de 100 et 500 €/semaine. Pour un camping 5 étoiles, il faut payer plus cher, mais notez que le tarif grimpe généralement entre le 15 juillet et le 15 août (jusqu’à 1200 €/semaine pour les campings 5 étoiles).

Ce qui est sûr, c’est que vous allez trouver facilement l’hébergement idéal parmi les très nombreux campings en Bretagne. Vous profiterez de la splendeur des départements bretons : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan. Son climat océanique et doux est très agréable, vous offrant de belles balades et des charmantes excursions en famille.

Vous pouvez séjourner près des merveilles qui font la renommée de la Bretagne. On peut notamment citer la mystérieuse forêt de Brocéliande, le golfe du Morbihan, la vallée de l’Ellé, le parc botanique et animalier de Branféré ou encore la Côte de granit rose.

La Vendée, une destination idéale pour la location de camping

Vous voulez être au plus proche de la nature ? Laissez-vous séduire par la nature vendéenne ! Le département est d’ailleurs bien connu pour ses campings confortables et qui proposent un large choix d’activités. Notez que la plupart des campings de Vendée sont situés à proximité de sites touristiques naturels. Si vous voulez faire découvrir les animaux et la vie à la ferme à vos enfants, réservez dans un camping à la ferme, parfait pour se reposer au cœur de la campagne.

La ville de la Roche-sur-Yon est l’une des plus réputées pour ses lieux touristiques facilement accessibles. Depuis votre camping, de belles balades vous attendent à la découverte du Haras de la Vendée et des Animaux de la place Napoléon.

Bien entendu, réserver un séjour en camping en Vendée, c’est profiter de 240 km de côtes, de dune, de plage désertique et de sable fin. Nous vous conseillons de choisir un camping en bord de mer niché à proximité des Sables-d’Olonne, une station balnéaire propice pour des vacances sous le signe de la détente.

Découvrez la Corse en séjournant dans un camping

Pourquoi ne pas partir à la découverte de la Corse pour les prochaines vacances ? Très bonne idée puisque la Corse est tout simplement l’une des plus belles destinations de France. Pour des vacances pas chères, mais très agréables, nous vous conseillons de réserver dans un camping 5 étoiles. Un séjour d’évasion, de détente et de découverte à la clé !

Vous allez pouvoir profiter d’un bungalow ou d’un mobil-home confortable avec terrasse aménagée et différentes activités pour toute la famille. Piscines extérieures, espace détente, spa, balnéo… autant d’activités pour allier détente, amusement et bien-être pendant vos vacances. Bien entendu, vous allez pouvoir profiter des eaux turquoise et des plages paradisiaques tout au long de votre séjour en Corse.

Pour de belles vacances en famille, vous pouvez choisir un camping en Haute-Corse ou en Corse du Sud, selon vos envies. Dans tous les cas, vous allez profiter de plages idylliques, de villages de charme et de magnifiques reliefs montagneux.

Dans la partie nord de l’île de Beauté, optez pour un camping pas cher à Bastia et à Calvi. Par contre, si vous voulez partir en Corse du Sud, réservez dans un camping à Bonifacio, Porto-Vecchio, Propriano ou Ajaccio pour profiter pleinement des plages.

Le Languedoc-Roussillon regorge de campings en pleine nature

Vous rêvez de séjour au cœur de la nature ? Le Languedoc-Roussillon vous attend avec son environnement naturel unique en son genre, un parfait mélange de la France et de l’Espagne. D’ailleurs, le Languedoc-Roussillon est l’une des régions de France qui abrite le plus grand nombre de campings, ce qui vous permettra de trouver l’établissement idéal.

Si vous recherchez une destination parfaite avec un bon climat et des paysages de rêve, une destination dans le Languedoc-Roussillon sera parfaite pour vous. Réservez un camping sur la côte méditerranéenne, du delta du Rhône à la frontière espagnole. La diversité du paysage offre différentes possibilités en termes d’activités, que vous préfériez vous détendre à la plage, les baignades, les activités alliant sport et loisir, la gastronomie ou la découverte de la culture locale.

Pour un séjour au cœur de la nature, nous vous conseillons de réserver un camping situé au bord de la mer Méditerranée, à proximité des zones montagneuses abritant les plaines littorales avec de longues plages.

En optant pour un camping 3 à 5 étoiles, vous allez profiter d’un endroit charmant, d’un hébergement confortable, avec différentes activités correspondant à toutes les envies : piscine, plage à quelques minutes, parc aquatique, espace détente…

Partez à la découverte de l’Hérault et logez dans un camping

L’Hérault est une autre destination de rêve qui abrite un bon nombre de campings. Que vous envisagiez de partir pendant la période estivale ou non, vous allez pouvoir trouver facilement l’hébergement idéal, correspondant à votre budget. Vous allez profiter pleinement des plages de sables fins et des activités en pleine nature.

Pendant votre séjour dans l’Hérault, parcourez l’arrière-pays qui abrite des sites patrimoniaux, de charmants villages authentiques et des terroirs d’exception. Un séjour riche en découvertes et de beaux souvenirs à la clé !

Vous pouvez aussi choisir un camping niché à proximité du lac du Salagou. Vous allez pouvoir découvrir sa terre de ruffe aux allures martiennes autour d’une balade. Un bel endroit qui va vous faire vivre un véritable moment d’évasion. D’ailleurs, ce lac est aujourd’hui un site de loisir propice à la pratique de différentes activités, pour ne citer que la baignade, la planche à voile, la pêche, le trail, les randonnées, etc. Le lac du Salagou est, bien entendu, l’un des sites et des paysages emblématiques de l’Hérault.

Par ailleurs, si vous préférez les séjours en pleine nature, au cœur d’un environnement verdoyant, vous pouvez séjourner près du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Vous allez trouver le camping idéal parmi les 92 communes du Parc naturel régional du Haut Languedoc. Vous trouverez un camping adapté à vos envies, niché en basse ou moyenne montagne.

Le Var, parfait pour dormir dans un camping proche de la mer

Vous voulez passer des vacances inoubliables en camping en bord de mer ? Choisissez le Var, l’une des destinations les plus prisées de France. Le Var se démarque par son environnement naturel et ses plages paradisiaques. C’est d’ailleurs l’un des départements les plus sauvages de la côte méditerranéenne. Si vous avez une préférence pour les stations balnéaires, vous allez trouver votre bonheur sur la côte varoise.

Vous allez avoir l’embarras du choix parmi les campings qui vous accueillent en bord de mer, dans le Var. Vous allez adorer dormir juste en face des eaux calmes de la mer Méditerranée, à quelques minutes des plus belles plages de la région.

Que vous y séjourniez en famille, entre amis ou en amoureux, tout le monde va pouvoir s’adonner à ses activités favorites : activités nautiques, randonnées, baignades… Vous pouvez aussi séjourner près des îles d’Hyères et des plages de Porquerolles, des destinations qui séduisent beaucoup de vacanciers chaque année.

Choisissez la Provence pour un camping au cœur de la lavande

Dès le début de l’été, la floraison de la lavande donne une beauté particulière à la Provence. En effet, le département se teinte de bleu et de violet, sans parler des belles senteurs qui vous transporteront dans un monde féérique.

Pour des vacances authentiques, réservez dans un camping au cœur de la lavande, en Provence. Vous plongerez dans un environnement naturel d’une beauté époustouflante, avec les champs de lavande s’étendant à perte de vue.

Bien entendu, d’autres activités sont possibles sur place, en dehors des balades en pleine nature. En effet, vous allez adorer découvrir la culture locale, vous adonner à des activités extérieures comme les randonnées et les activités nautiques. Depuis votre camping, différents itinéraires sont possibles, à travers la Provence et l’arrière-pays du Var.