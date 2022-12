Faire un week-end à Paris

Pari est une ville qui dispose d’une histoire assez particulière. En effet, c’est l’une des villes les plus rares au monde à être à la hauteur de sa réputation. Cette ville de la France respire la culture, la sophistication, la classe et le style. C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes aiment passer leur week-end ou leurs vacances dans cette ville. Toutefois, pour faire un week-end hors normes à Paris, il faut s’assurer d’abord de se donner le confort qu’il faut. Que vous veniez à Paris pour la première fois ou pas, voici quelques conseils pour réussir votre séjour de week-end à Paris en famille ou avec vos enfants.

Se loger dans les grands hôtels de la ville

Pour passer un week-end de rêve à Paris, vous devez nécessairement vous loger dans un hôtel si vous n’avez pas d’amis ou de proches dans la ville. En effet, en ce qui concerne le côté hébergement à Paris, soulignons que la plupart des touristes français sont souvent hébergés chez des proches. En revanche, pour ceux qui n’ont pas cette chance, la solution est sans doute l’hôtel, l’appart-hôtel ou la location d’appartement. Pour louer des hôtels paris vous devez faire une réservation à l’avance, comme pour toutes les grandes villes touristiques puisque les tarifs grimpent vite. Il existe des hôtels de luxe dans lesquels vous pouvez passer un merveilleux week-end en famille à Paris. Parmi ces derniers, on peut noter par exemple :

Molitor Paris – MGallery

Situé généralement à 600 mètres du parc des Princes et à 700 mètres du stade Roland-Garros, le Molitor Paris – MGallery vous accueille à Paris. En effet, cet hôtel propose un spa Clarin de 1?700 m², 2 restaurants, une piscine extérieure chauffée et une piscine intérieure. Dans cet hôtel, vous allez bénéficier d’une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres de l’hôtel comprennent toutes une station d’accueil Bose pour iPod, une machine à café Nespresso ainsi qu’un coffre-fort. La salle de bains des chambres est pourvue d’un sèche-cheveux et d’articles de toilette de marque de luxe. Concernant le petit déjeuner, il est servi chaque matin dans le restaurant. L’hôtel organise des animations pour les enfants les dimanches matins et en début de soirée. Offrant une vue panoramique sur la ville de Paris, cet hôtel pourra vous offrir le week-end que vous désirez. Soulignons aussi que le second restaurant installé sur le toit est ouvert en saison. Avec votre partenaire, vous pourrez aussi savourer un cocktail au bar sur place. Vous avez aussi à votre disposition un centre de bien-être avec un sauna, un hammam et une salle de sport.

L’Esprit Saint Germain

Situé dans le 6e arrondissement de la ville de Paris, à 1 km du Musée du Louvre, L’Esprit Saint Germain est l’hôtel idéal pour vos week-ends en famille. En effet, l’hôtel dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu’une salle de sport avec sauna et hammam. Toutes les chambres de cet hôtel comprennent toutes une télévision à écran plat, une bouilloire ainsi que des lecteurs DVD. Pour bénéficier d’un confort optimal, certaines chambres possèdent un coin salon et les salles de bains privatives de ces chambres sont pourvues d’une baignoire, de peignoirs et de chaussons. La salle de sport de l’hôtel qui est installée au 6e étage offre une vue sur les toits de Paris et le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Durant votre séjour, il est possible de profiter de massages, d’un entraîneur personnel ainsi que de rendez-vous dans un salon de coiffure.

Cour des Vosges

Situé dans le quartier du Marais, à 450 mètres de la place de la Bastille, la Cour des Vosges est l’un des hôtels qui proposent un hébergement haut de gamme. En effet, il propose un jacuzzi, des massages et un entraîneur personnel à ses clients. En ce qui concerne les chambres, soulignons que chaque chambre de cet hôtel comprend une salle de bains privative avec des peignoirs, des chaussons ainsi que des articles de toilette Guerlain. Les chambres comprennent aussi une télévision à écran plat, un minibar ainsi qu’un service de vidéo à la demande. Pour un confort optimal en famille, sachez que certaines chambres sont dotées d’une kitchenette. Concernant le petit-déjeuner à la carte, il est servi chaque matin sur place. Toutefois, il est possible de prendre votre petit-déjeuner dans le confort de votre chambre. D’une manière ou d’une autre, en louant cet hôtel, vous êtes sûr de passer un week-end inoubliable à Paris.

Que faire et voir durant un week-end à Paris??

Durant le séjour d’un week-end à Paris, vous aurez l’occasion de voir et de faire quelques incontournables de cette ville. Parmi ces derniers, on peut noter :

L’échelle de la tour Eiffel

La tour Eiffel a été construite pour l’exposition universelle de 1889. En effet, cette tour de 300 mètres est une prouesse d’ingénierie qui était à l’origine détestée par les habitants de la ville de Paris. Ces derniers l’appelaient même «?’l’asperge de métal?». Toutefois, de nos jours, la tour Eiffel est sans doute un symbole de la ville. Pour la visite de cette tour, faites l’effort d’arriver tôt afin d’éviter les files d’attente.

Le palais de Versailles

Une visite au palais de Versailles nécessite une journée entière. En effet, durant la visite de ce palais, faites l’effort de ne pas sauter la maison de Marie-Antoinette. Passez également du temps à vous promener dans les jardins spacieux. Pour visiter ce jardin, sachez que les week-ends d’été sont les meilleurs moments puisque les fontaines sont mises en musique. Toutefois, sachez aussi que l’entrée au palais est de 20 € et l’entrée à la fois au palais et aux jardins est de 27 €.

Explorer le Louvre

Le Louvre est généralement connu comme le plus grand musée du monde. En effet, ce musée dispose de milliers de mètres carrés d’espace et des millions d’œuvres, allant de la Joconde à la Vénus de Milo. Pour visiter ce musée dans ces coins et recoins, vous aurez nécessairement besoin d’au moins deux jours complets. Toutefois, vous pouvez voir les grandes œuvres que contient ce musée en un après-midi. L’entrée coûte seulement 17 € par personne. D’une manière ou d’une autre, avec ces différentes activités, vous pouvez passer un week-end optimal à Paris.