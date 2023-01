Parier sur la coupe du monde 2022

Après de nombreux mois d’attente, la Coupe du monde de football a enfin commencé et se déroule en plein hiver au Qatar depuis le 20 novembre passé. En effet, c’est une rupture avec la tradition qui présente de nouvelles données intéressantes et ceux qui parient sur la Coupe du monde doivent en tenir compte. Les conditions météorologiques au Qatar sont égales à celles de nos étés les plus chauds et cela a sans doute un impact sur la préparation des joueurs et le déroulement des matchs. Ainsi, pour parier sur cette coupe du monde, il faut nécessairement prendre en compte certains critères et conditions. Découvrez tout ce que vous devez savoir concernant les paris sur la coupe du monde 2022.

La préparation mentale et physique des joueurs peut affecter les paris sur la coupe du monde 2022

Comme la coupe du monde de football s’organise en été, nous nous sommes inconsciemment habitués à certaines données fixes. En effet, il faut souligner que la préparation physique et mentale des joueurs sera différente vu qu’ils jouent en hiver. Généralement, la coupe du monde se jouait à la fin d’une saison sportive. De ce fait, on sait déjà à peu près qui avait déjà montré et maintenu sa bonne forme depuis une dizaine de mois. On sait déjà qui travaillait sur une belle courbe de croissance et qui était peut-être un peu fatigué. La plupart du temps, plusieurs ligues se terminent à la fin du printemps et cela qui donnaient pas mal de temps aux joueurs de se préparer de manière optimale. Du moment où les traditions assurent généralement la prévisibilité, cela vaut également pour ceux qui veulent parier sur la coupe du monde de football de cette année.

D’ailleurs, cette tradition est actuellement bouleversée tout en anesthésiant toute prévisibilité concernant les paris. Soulignons que la plupart des compétitions majeures se déroulent depuis environ quatre mois cette saison et c’est plus ou moins court que le temps que nous avons traditionnellement pour évaluer la performance des joueurs. Actuellement, les différentes compétitions sont suspendues pour un temps relativement court. Ce qui signifie que les joueurs n’ont eu que quelques jours pour se préparer pour cette Coupe du monde. Dans ces conditions, vous devez vous assurer de bien connaître vos équipes préférées avant de parier. Vous devez connaitre la performance des équipes, quel joueur a commencé fort cette saison, qui cherche encore son jeu, et qui a déjà eu assez de temps de jeu avant de pouvoir espérer gagner vos paris. D’une manière ou d’une autre, il faut tout simplement retenir que si vous voulez parier avec succès sur cette coupe du monde 2022 au Qatar, vous devez beaucoup analyser les joueurs et les équipes.

Les joueurs peuvent être déterminants pour vos paris sur la coupe du monde 2022

Il est plus ou moins impossible de regarder à la loupe la performance de chaque joueur de chaque équipe pour voir comment il se comporte en ce moment même. Toutefois, il est capital de connaitre la forme actuelle des joueurs les plus décisifs qui participent à cette coupe du monde. En effet, pour vous faciliter l’analyse, vous devez vous concentrer le plus sur les attaquants même si le football est un sport d’équipe et les défenseurs/milieux/gardiens de but peuvent être également décisifs. Avec tous les types de paris existant sur cette coupe du monde, il existe aussi des options pour parier directement sur le meilleur buteur et le meilleur passeur de cette édition 2022. Parmi les joueurs sur lesquels vous pouvez parier coupe du monde, on peut citer par exemple :

Harry Kane

L’anglais est le meilleur buteur de la précédente coupe du monde et une arme secrète de l’Angleterre pour cette coupe du monde. Avec trois passes décisives aux compteurs actuellement, vous pouvez parier sur cet attaquant.

Kylian Mbappe

Cette pépite du PSG fait est dans le rang de l’équipe de la France qui est la championne du monde en titre. Avec 3 buts au compteur déjà, ce joueur est bien parti pour devenir le prochain meilleur buteur de la coupe du monde.

Cristiano Ronaldo

Étant le canon de la flotte portugaise, Ronaldo était en méforme au début de la saison et a été impatient de jouer pour son pays natal, surtout dans ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde. Le Portugais a déjà marqué un but dans cette édition et va probablement augmenter ses chiffres durant les prochains matchs.

Lionel Messi

Le GOAT?? Eh bien, l’Argentin continue de montrer ses compétences exceptionnelles au PSG depuis le début de la saison. Il n’est peut plus en forme comme à l’époque dorée du Barça, mais toujours imparable pour l’Argentine. La pulga a déjà à son compteur 2 buts et une passe décisive durant cette coupe du monde.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku est la machine à buts de l’équipe de la Belgique. En effet, avec un début de coupe un peu difficile, le Belge peut toutefois devenir le meilleur buteur de cette coupe si son équipe se qualifie. Pour l’instant, espérons qu’il se soit suffisamment remis de sa blessure pour les prochains matchs.

Neymar Jr

Neymar n’est peut-être pas le joueur le plus populaire du monde actuellement. Toutefois, le brésilien demeure toujours l’un des joueurs les plus dangereux de son équipe. Le jeudi 24 dernier, Neymar est sorti blesser face à la Serbie (2-0) après une torsion à la cheville droite. Avec un regard noir, le Brésilien a regagné le banc avant de se faire manipuler par le staff brésilien en se cachant sous son maillot. Pour l’instant, nul ne sait la gravité de sa blessure et il pourrait toutefois revenir dans peu de temps pour offrir la coupe à son pays.

À part les joueurs précités, vous devez également garder un œil sur le jeune joueur Néerlandais Cody Gakpo qui fait actuellement partie des meilleurs buteurs de cette compétition avec 3 buts au compteur. Les joueurs comme Olivier Giroud, Memphis Depay, Vinicius Junior, Phil Foden, Marcus Rashford sont aussi à garder à l’œil durant cette coupe du monde. En ce qui concerne le meilleur passeur, vous pouvez compter sur les milieux de terrains comme Kevin De Bruyne, Frenkie De Jong, Lionel Messi, Bruno Fernandes et Jordi Alba. Concernant les vrais outsiders, vous devez vous diriger vers les équipes africaines comme le Sénégal et le Ghana.