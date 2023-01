Huit bonnes raisons d’opter pour les culottes menstruelles

La culotte menstruelle est un sous-vêtement féminin de nouvelle génération. Elle représente une version hybride de culotte traditionnelle couplée à une serviette hygiénique lavable. Mesdames, voici qu’un vent de liberté souffle sur vos menstruations.

Il est normal de se poser des questions. Pourquoi choisir les culottes menstruelles plutôt que les tampons et les serviettes hygiéniques ? Pourra-t-elle protéger contre les pertes blanches et les fuites urinaires ? Dans cet article, nous vous présentons les principaux atouts des culottes menstruelles. Bonne lecture !

Les culottes menstruelles absorbent pendant plusieurs heures !

La fonction première d’une culotte menstruelle est d’absorber le sang menstruel et de limiter les fuites et les odeurs. Trouvez votre culotte menstruelle sur le site Shop Nana. Elle est conçue avec de la matière première de toute dernière génération afin de vous garantir une absorption optimale.

La culotte menstruelle dispose d’une double couche de coton souple et élastique, capable d’absorber plusieurs fois l’équivalent d’un tampon normal. Le flux menstruel y est recueilli. Grâce à son fort pouvoir absorbant, elle l’emprisonne et assure une imperméabilité totale et effective de votre sous-vêtement.

Vous pourrez donc l’enfiler pendant plusieurs heures de jour comme de nuit. C’est l’assurance d’une protection efficace en toute circonstance.

Les culottes menstruelles sont très pratiques !

Faut-il rappeler que la culotte menstruelle est un sous-vêtement ? Vous devez pouvoir la porter, l’enlever et la laver comme un slip ordinaire, d’où l’obligation de praticité. Il n’y a qu’une étape de rinçage de plus. Elle est simple, rapide et facile à exécuter.

Pour les femmes qui émettent des flux légers et pas abondants, nul besoin de changer votre culotte menstruelle au cours de la journée. Dès que vous l’enfilez le matin, vous pouvez l’oublier. Elle vous assure d’être sereine jusqu’au soir. Quant aux femmes ayant un flux très abondant, la culotte menstruelle peut être couplée à une cup ou un tampon nettoyable.

La culotte menstruelle se montre également pratique pour les sportives. Sa bonne capacité d’absorption vous permet de vous adonner à des activités physiques de toute intensité. La culotte se fait très vite oublier et vous profitez pleinement de chacun de vos moments.

Les culottes menstruelles s’entretiennent facilement !

Certaines femmes pensent que l’entretien d’une culotte menstruelle nécessite un procédé complexe et spécifique, il n’en est rien. Une fois que vous l’avez utilisée et qu’elle est souillée, la culotte menstruelle doit être lavée.

La première étape consiste à la rincer à l’eau claire sous le robinet, jusqu’au dégorgement de la majorité du sang. Les traces de souillure un peu plus incrustées peuvent être enlevées en frottant la culotte menstruelle avec un simple savon. La deuxième étape consiste à laver la culotte, avec le reste de votre linge, en machine à 40 degrés.

Seule spécificité et pas des plus compliquées, il faut sécher la culotte menstruelle à l’air libre. Vous devrez éviter toute source de chaleur artificielle afin de préserver la matière, les propriétés et la forme de votre culotte menstruelle.

Les culottes menstruelles sont douces !

Plus qu’une protection standard, la culotte menstruelle est bel et bien un accessoire de lingerie. Que voulez-vous, mesdames, quand vous choisissez une lingerie ? N’est-ce pas la douceur, le confort et la légèreté ? La culotte menstruelle vous apporte toutes ces qualités de la lingerie idéale.

Dites adieu aux frottements, aux irritations et aux démangeaisons entre les cuisses pendant vos menstruations. La douceur et le confort qu’offre le coton sur la peau des fesses sont un vrai bonheur. La culotte est de matière qui vous caresse intimement et vous procure un bien être optimal. Vous oublierez même que vous êtes en période de menstruation !

Les culottes menstruelles sont très économiques !

Il n’est plus à démontrer que le coût des protections hygiéniques représente un budget conséquent dans la vie d’une femme. Lorsque vous faites le point des protections périodiques jetables que vous utilisez, vous vous demandez certainement comment réduire le budget. La culotte menstruelle est sans doute la solution idéale. Elle vous permet de faire énormément d’économie sur le long terme.

La culotte menstruelle peut être lavée et donc réutilisée. Vous pourrez le faire pendant plusieurs années sans qu’elle perde son efficacité. Votre cup vous donne quelques angoisses ? Vous souhaitez plus de confort et de légèreté ? La culotte menstruelle fait souffler un vent de liberté sur vos menstruations. Elle est idéale pour celles qui abîment régulièrement les culottes ou craignent souvent une fuite.

Les culottes menstruelles sont discrètes !

Grâce à la culotte menstruelle, soyez la seule à savoir que vous êtes en période de menstruation. Elle vous permet de limiter la présence de paquets de serviettes ou de tampons dans les tiroirs de la salle de bain ou des toilettes. La culotte menstruelle vous procure un confort optimal, loin de celui qu’offre la serviette hygiénique bruyante ou visible lorsque l’on s’assoit ou souhaite porter une tenue près du corps.

Combien de femmes ont déjà vu s’échapper de leur sac à main un emballage à la forme non équivoque alors qu’elle cherchait tout autre chose à l’intérieur ? La culotte menstruelle est intime. Vous n’aurez plus à raser les murs jusqu’aux toilettes pour changer votre protection périodique. Plus besoin de demander à une amie de vous dépanner lorsque vos règles arrivent sans crier gare.

La culotte menstruelle vous rend sexy !

Lorsqu’on la compare aux autres protections hygiéniques, on se rend indéniablement compte que la culotte menstruelle est jolie. C’est certainement ce qu’il vous faut pour vous sentir bien et maintenir une excellente confiance en vous. Nul doute que la culotte menstruelle deviendra votre pièce de lingerie préférée ! Elle incarne une esthétique remarquable et met en valeur votre corps même quand vous n’êtes pas au top de votre forme, physique et morale.

Il existe une large gamme de culottes menstruelles. Généralement, il vous est donné la possibilité de personnaliser la vôtre. Entre motifs fins, doux, délicats et coloris clair avec design (perroquet chatoyant, fleurs épanouies), la palette de choix est grande. Avec la culotte menstruelle, égayez votre période de menstruation et procurez-vous un doux sentiment d’évasion.

La culotte menstruelle respecte les exigences de la peau et de la santé !

Seules les protections périodiques internes, portées trop longtemps, peuvent exposer au risque du syndrome du choc toxique. C’est ce qu’a su révéler une étude effectuée par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation en 2018. La culotte menstruelle vous offre une alternative saine. Elle ne contient pas de produits toxiques pour la santé. Elle est fabriquée avec du matériel de qualité, haut de gamme et de sécurité élevée. Elle est d’usage externe et n’expose pas ces belles dames au risque du syndrome du choc toxique.