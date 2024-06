Comment choisir des bijoux pour sublimer les formes généreuses ? Nos conseils pour femmes rondes

Quand on pense à la mode version grande taille, on pense évidemment toujours aux vêtements, éventuellement aux chaussures ou à la lingerie… Mais on oublie trop souvent que lorsqu’on dépasse la taille standard, trouver des bijoux adaptés à notre morphologie est tout aussi compliqué. Entre les bagues, colliers ou bracelets trop serrés, ou les designs trop discrets… Difficile de trouver la parure qui nous convient. Pourtant, il existe bel et bien des bijoux faits pour mettre en valeur les formes généreuses des femmes rondes. Découvrez dans les lignes qui suivent comment bien choisir vos bijoux grande taille.

Où acheter des bijoux pour femmes rondes ?

Alors que les vêtements grande taille se multiplient, trouver des bijoux adaptés aux morphologies généreuses reste difficile. Heureusement, certaines marques créent des modèles dédiés aux femmes rondes. Elles proposent des bijoux qui subliment leur look et renforcent leur confiance en elles.

Certaines marques que l’on retrouve dans toutes nos bijouteries préférées se concentrent sur la création de bijoux adaptés aux morphologies généreuses. Leur objectif principal est d’éviter les désagréments des bagues trop petites et des colliers trop courts tout en proposant des designs modernes et colorés capables de mettre en valeur la féminité des formes généreuses.

Les boutiques en ligne, comme Vuillermoz, proposent également des bijoux pour les femmes rondes. Ces bijouteries en ligne mettent généralement à disposition des guides de taille bien détaillés pour ne pas vous tromper lors de votre achat. Le choix est vaste, entre les couleurs vives pour le printemps et l’été, et les tons plus chauds comme le marron ou le bordeaux pour l’automne et l’hiver, ces bijouteries virtuelles ont forcément la parure qu’il vous faut.

Quelles formes de colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreilles préférer quand on a des rondeurs ?

Choisir les bons bijoux pour une femme ronde c’est réussir à mettre en valeur sa silhouette et à affirmer son look avec des accessoires qui complètent à la perfection ses tenues. Avec une morphologie généreuse, vous avez de la chance, car vous pouvez vous permettre des bijoux plus fantaisistes et moins discrets que la plupart des femmes aux morphologies plus classiques.

Les colliers longs sont parfaits pour femmes rondes

Jouez sur les longueurs avec des colliers longs, en sautoir ou en forme de V, qui guident le regard vers le bas et créent une harmonie avec votre chemisier, votre top ou votre robe. Évitez les colliers trop courts ou ras du cou, qui peuvent accentuer le volume du buste et tasser visuellement votre cou.

Le collier est l’un des bijoux les plus visibles. C’est certainement celui qui doit compléter le mieux votre look. Pour les décolletés généreux, le collier plastron avec chaîne réglable est idéal. Il habille élégamment votre buste et devient ainsi indispensable pour vos tenues de soirées.

Le sautoir fantaisie, avec sa longueur plus marquée et la touche de fantaisie généralement colorée apportée par son pendentif, est parfait pour allonger la silhouette. Choisissez un modèle volumineux avec une chaînette réglable pour ajuster sa hauteur en fonction de votre poitrine et de votre tenue. Il est le partenaire idéal de vos tenues quotidiennes.

Les bracelets colorés pour sublimer vos poignets

Optez pour des bracelets avec une chaînette réglable pour un ajustement parfait à votre poignet. Les joncs ouverts et les bracelets élastiques double rang s’adaptent aussi facilement à toutes les tailles de poignets.

N’hésitez pas à oser les couleurs pour apporter une touche d’excentricité au quotidien. Alternez entre des modèles fins et d’autres plus larges pour éviter de surcharger vos poignets. Les bracelets de perles nacrées, voyants mais pas trop, sont parfaits pour accompagner vos tenues les plus élégantes.

Les bagues avec un anneau large sont idéales pour vos doigts

Évitez les bagues très fines qui ne conviendraient pas aux doigts épais. Les bagues à plusieurs rangs représentent une alternative fantaisiste aux anneaux fins.

Les bagues style manchette ont un tour réglables qui s’adapte à la forme de votre doigt. Elles ont généralement un style bohème chic très apprécié pour vos tenues estivales. En plus, avec leurs capacités à s’adapter, elles peuvent être changées de doigt au gré de vos envies.

Les modèles géométriques en plaqué or sont aussi particulièrement recommandés car elles apportent une touche moderne et artistique à toutes vos tenues quotidiennes. De leur côté, les bagues de style vintage très féminines ont également la cote, y compris chez les femmes rondes. Généralement ornées de pierres colorées, elle donne du peps à votre look et passent aussi bien en soirée avec une petite robe chic, qu’au bureau avec votre tailleur ou au quotidien avec votre t-shirt et vos jeans préférés.

Les boucles d’oreilles fines et longues pour mettre en valeur votre visage

Pour un visage rond, privilégiez les boucles d’oreilles longues et pas trop volumineuses pour allonger le visage. Les formes géométriques sont idéales pour jouer avec les volumes et apporter une touche moderne à votre look, notamment avec un haut à épaules dénudées. Si vous avez un cou court, évitez les boucles trop imposantes qui touchent vos épaules pour ne pas surcharger votre visage.

Avec nos conseils, vous êtes désormais sûre de trouver les bijoux parfaits pour sublimer vos formes généreuses et affirmer votre féminité avec élégance. N’hésitez plus à vous faire plaisir avec des bijoux qui vous plaisent vraiment et osez tous les styles.